Tidligere skattechef: Hvor går man lige hen og får et nyt job, når man har været sat i direkte forbindelse med en milliardskandale?

Han blev stemplet som en af de skattechefer, der bar hovedansvaret for myndighedernes svigt i sagen om svindel med udbytteskatte for 12,7 milliarder. Men han blev også frikendt for alle anklager. Alligevel bliver Richard Hanlov trukket gennem nye undersøgelser og afhøringer i et mareridt, der nu har varet i fire år, smadret hans karriere og givet ham samme diagnose som soldater i krig. Selv kalder han det en ’ofring’, der skulle fjerne fokus fra de politikere og embedsmænd, der kørte det danske skattevæsen ud over afgrunden.