Boligejere kan begynde at glæde sig: Hov, nu er renten på F5-lånet også gået i minus

Det britiske kongehus er i krise. Prins Harry og Megan Markle har lagt sag an mod tabloidpressen, og Prins Andrew forsvarer i et tv-interview sit venskab med den pædofilanklagede nu afdøde Jeffrey Epstein. To ting, der ikke lever op til dronning Elizabeths leveregel: Never complain, never explain. Hvad sker der?