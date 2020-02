Den ultimative test af fastelavnsboller: »Jeg skal virkelig styre mig for ikke bare at køre den ind«

Automatisk oplæsning Beta

Egentlig plejer hun aldrig at købe dem. Hun bager dem stort set altid selv.

Sådan forlyder det fra madskribent og opskriftsudvikler Mira Arkin, når snakken falder på klassiske fastelavnsboller bagt på en gærdej og fyldt med enten creme eller remonce. Men efter at have smagt sig igennem et godt udvalg af de cremefyldte boller fra en række bagerier og fra en enkelt tankstation, kunne det måske være anderledes:

»De har et overraskende højt niveau, og flere af dem er virkelig gode. Det kunne da godt være, at jeg skulle gå hen at købe nogle fastelavnsboller af og til i stedet for at stå og bakse med dem selv«, siger Mira Arkin, da de mange – og til tider tunge – smagsindtryk har indfundet sig.

Fakta Sådan gjorde vi Politiken bad to testdommere om at bedømme seks forskellige gammeldags fastelavnsboller købt hos en række bagere i København og en enkelt på en tankstation. Den ene dommer er madskribent og opskriftsudvikler Mira Arkin, der blandt andet skriver om mad i magasinet Gastro og på bloggen miraarkin.dk. Mira Arkin er tidligere vinder af tv-programmet ’Kokkekampen’.​​​​​ ​Den anden dommer er konditor Torben Bang, der blandt andet har stået bag det populære konditori Cakenhagen i Tivoli, inden han stiftede sit eget firma, Bang Patisserie.​​​​​ Dommerne blindsmagte de seks fastelavnsboller. De vurderede bollernes smag, duft og udseende, og hver dommer tildelte hvert produkt mellem et og seks tjektegn. Det samlede antal tjektegn er gennemsnittet af dommernes karakterer rundet op. Har to fastelavnsboller fået samme karakter, er det billigste produkt placeret bedst i testen.​​​​​ Vis mere

Inden da har hun sammen med sin meddommer, konditor Torben Bang, grundigt smagt på og vurderet seks forskellige klassiske fastelavnsboller, hvoraf især to skiller sig ekstra positivt ud. Det drejer sig om en smørtung sag fra Lagkagehuset, fyldt med remonce og chokoladestykker, samt en lettere og mere luftig bolle fra Hart Bageri, fyldt med marcipan og dyppet i en kraftig chokoladeganache.

»Jeg skal virkelig styre mig for ikke bare at køre den ind. Men jeg ved jo, at vi skal smage andre også«, siger Mira Arkin om den ekstravagante bolle fra Lagkagehuet, der kommer på bordet allerede som nummer 2 i rækken af fastelavnsboller og ender som testvinder.

Vommen skulle fyldes godt

Netop ekstravagant er helt fra gammel tid et karakteristikum for fastelavnsboller, også selv om de har udviklet sig markant gennem århundrederne. For traditionen med fastelavnsboller er mange hundrede år gammel, og den første kendte bolle i Danmark er afbildet på et kalkmaleri, dateret helt tilbage til 1250.

Men dengang var bollerne ekstravagante på en anden måde end i dag, fortæller madhistoriker og museumsinspektør Bettina Buhl fra Det Grønne Museum på Gl. Estrup:

»Fastelavnsboller stammer fra tiden før reformationen, hvor man op til fastens start skulle få vommen godt fyldt, som man sagde. Det var en alvorlig ting, det med at putte alt, hvad man kunne, på sidebenene, så man var rustet til 40 dages faste. Og det gjorde man med hvidt mel, altså hvedemel, og flæsk«, siger hun.

Jeg skal virkelig styre mig for ikke bare at køre den ind Mira Arkin, dommer

Derfor var de oprindelige fastelavnsboller hvedeboller bagt med smør for at gøre dem ekstra nærende og festlige. Og hvedeboller var bestemt ikke noget, der hørte hverdagen til.

»Det var svært at dyrke hvede dengang, og hvedebrød passede heller ikke godt til datidens ovne. Her var rug både nemmere at dyrke, skulle have længere tid og ovnen og mættede bedre. Derfor var en hvedebolle i sig selv et festligt og ekstravagant indslag«, fortæller madhistoriken, der samtidig slår fast, at de fyldte fastelavnsboller med f.eks. creme er noget, der hører det 20. århundred til.

»Vi skal helt op i 1930’erne, før vi for alvor begynder at se det, vi i dag kender som fastelavnsboller, dukke op i konditorbøgerne – og de bryder først for alvor igennem efter Anden Verdenskrig, i 50’erne og 60’erne, også takket være pulverprodukter og lignende«, siger Bettina Buhl.

Dejen gør hele forskellen

Selv om dem, vi kender som gammeldags fastelavnsboller, ikke er så gamle endda, synes der nu at være bred enighed om, hvordan en sådan skal se ud. Der er i hvert fald, set udefra, ikke voldsomt stor forskel på de seks testede varianter: De er bagt på en gærdej og dækket af glasur eller chokolade, og fem ud af seks boller har en mørk topping, der indikerer chokolade eller kakao. Kun tankstationsvarianten fra Circle K skiller sig ud, da den er toppet med hvid glasur.

Men djævelen ligger som bekendt i detaljen, og da dommerne begynder at undersøge bollerne nærmere – ved at dufte til dem, pille dem fra hinanden og selvfølgelig smage på dem – dukker forskellene op. Nogle har en duft af kardemomme, andre ikke, og nogle dufter kraftigt af smør. Desuden er der vaniljeprikkerne, som i flere af bollerne står tydeligt frem i cremen inde i bollen. Endelig er der selve dejen, der ifølge dommerne er det vigtigste i en fastelavnsbolle af denne type.

»Faktisk er det dejen mere end fyldet, der gør hele forskellen. Der er jo forholdsvis meget dej i forhold til fyld, så det er vigtigt, at den smager godt og ikke er for tør. Når man bager fastelavnsboller, også derhjemme, er det virkelig vigtigt, at man ikke putter for meget mel i dejen«, siger Mira Arkin.

En voksen fastelavnsbolle

Bageteknisk er det ifølge dommerne især testens dyreste udgave fra Hart Bageri, der står frem. Den har en luftig krumme, hvor bageren ifølge Torben Bang, der selv er uddannet konditor, virkelig viser sine bageevner:

»Dejen er helt luftig, hvor de andre er mere bastante. Det er virkelig en dygtig bager, der har lavet den. Det ser lækkert ud, den der måde, som briochedejen hæver på, med masser af luft i«.

Harts bolle er dækket af en ganache tilberedt på en kraftig chokolade, og smagsindtrykket er til den intense side.

»Det er en meget voksen fastelavnsbolle, den her, næsten for meget. Jeg savner noget sødt og cremet. Man kunne godt forestille sig at skære den over og så fylde hullet indeni med flødeskum. Så tror jeg, den ville være helt perfekt«, siger Torben Bang.

Det er en meget voksen fastelavnsbolle, den her, næsten for meget Torben Bang, dommer

Det er Mira Arkin enig i, og ligesom Torben Bang giver hun Harts bolle fem ud seks tjektegn.

»Den ligger meget højt, hvad angår ingredienser og håndværk, men den mangler altså lidt sødme. Det er den, der er mest interessant at spise, men det er ikke den, jeg kommer til at voldæde«, siger hun.

Ikke o.k. med hvid glasur

De fleste af fastelavnsbollerne klarer sig rigtig fint i testen. De er med undtagelse af en enkelt udtryk for et fint håndværk og en god balance i smagen. En enkelt bolle undrer dog dommerne, den fra Rhein. van Hauen, som er helt fyldt op med en luftig creme.

Alle de andre boller har et hul i midten, fordi bollen hæver under bagning, og en del af cremen trænger ud i dejen. Men denne har ikke dette problem, og det gør dommerne skeptiske.

»Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg skal mene«, siger Mira Arkin, der dog bliver mere skeptisk, da hun får smagt på cremen, som har en tydelig smag af majsstivelse.

»Den er mindre æggeagtig end de andre, og cremen er næsten for meget af det gode«, supplerer Torben Bang, som ender med ikke at bryde sig synderligt om fastelavnsbollen fra Rhein. van Hauen, der må tage sig til takke med middelkarakteren tre tjektegn.

Helt ringe er dog kun tankstationsbollen fra Circle K – den med hvid glasur – som ikke er på niveau med nogen af de andre.

»Den smager ikke godt, og den ligner sådan en bakeoffbolle. Den er også lidt rå og underbagt i midten«, siger Torben Bang, der har lyst til at lange en bundkarakter efter den.

Helt så kritisk er Mira Arkin dog ikke, selv om bollen bestemt ikke falder i hendes smag. Den lugter vammelt, og cremen smager dårligt, og slet ikke af vanilje, men det kunne være endnu værre, mener hun:

»Jeg giver den to tjektegn, for jeg kunne faktisk godt forestille mig, at der findes endnu værre fastelavnsboller på markedet. Så dårlig er den her trods alt ikke. Men altså, det der med hvid glasur på en fastelavnsbolle, det er altså ikke o.k.«.

Testvinder: Lagkagehuset





Foto: Mikkel Hørlyck





Fyldt med remonce og chokoladestykker, toppet med kakaoglasur

Pris per styk: 22 kroner

Gennemsnitsvægt per styk: 130 g

Kilopris: 129 kroner

Mira Arkin: Den er flot og har en ordentlig stabel glasur. Dejen er porøs og crumbly, ikke overbearbejdet. Og så er der chokoladestykker og tydelige vaniljekorn indeni. Det er, som om det sprøjter med smør, når man tager en bid, og man bliver dejlig fedtet på fingrene af smørret. Den smager bare skidegodt. Det er nok den her, jeg kommer til at tænke lystent tilbage på.

Torben Bang: De er kuglerunde, pænt afbagt og flot penslet. Lækker remonce indeni. Hvis man spiser noget af selve bollen for sig, kan man smage smørret. Den smager virkelig godt.

Hart Bageri

Foto: Mikkel Hørlyck





Fyldt med marcipan, toppet med chokoladeganache

Pris per styk: 38 kroner

Gennemsnitsvægt per styk: 84,5 g

Kilopris: 449,7 kroner

Mira Arkin: Det er en voksenfastelavnsbolle, den her. Det er en seriøs chokolade, den er toppet med, men den er også næsten for bitter. Dejligt med en god chokolade, men den måtte godt have været sødere. Den ligger meget højt, hvad angår ingredienser og håndværk. Det er den mest interessante at spise, den er meget seriøs.

Torben Bang: Den er kuglerund og meget luftig, der er godt med æg i. Mange små huller i dejen, virkelig flot håndværk. Lækker marcipanduft. Det her er til den kvalitetsbevidste borger. Den overrasker lidt, i forhold til hvordan man ellers kender fastelavnsboller, der er mere sukkersøde. Jeg ville fylde den med flødeskum.

Meyers Bageri