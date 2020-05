Politikere og eksperter advarer: Coronakreditter kan udløse ny tsunami af gældssager

Ubetalte regninger bliver tillagt en såkaldt inddrivelsesrente på 8,05 procent om året. På den konto blev gælden sidste forhøjet med 6,6 milliarder kroner.

Den fortsætte rentetilskrivning vil være med til at trække gælden op over de 150 milliarder kroner ved udgangen af 2021, vurderer skatteeksperten Henning Boye Hansen, chefkonsulent i revisions- og konsulentfirmaet BDO.

Renter presser gælden

»Selv om det faktisk lykkes Gældsstyrelsen at kradse et pænt milliardbeløb ind til de offentlige kasser, så er renterne med til at forhøje gælden så eftertrykkeligt, at den samlede gældsmasse stiger mere, end styrelsen kan nå at kradse ind«.

»Og nu må vi så indstille os på, at en hel del virksomheder må dreje nøglen om, og at en hel del lønmodtagere mister jobbet på grund af coronakrisen. Begge dele vil presse den offentlige gæld yderligere i vejret, uden at vi rigtigt har fundet værktøjet til at få gælden slået ned«, siger han.

Regeringen har blandt andet udskudt momsbetalingerne for små, mellemstore og helt store virksomheder. Sammen med en række andre lempelser af betalingsfristerne har regeringen lempet virksomhedernes likviditet og betalingsevne med omkring 165 milliarder kroner.