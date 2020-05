Jeg har ikke lyst til at lægge mit liv om efter corona. Jeg synes, mit liv er ret dejligt!

For nogle har coronakrisen givet næring til drømmen om et nyt liv. Andre har opdaget, at livet faktisk var ret perfekt.

Jeg kunne godt lide duften i byen under nedlukningen. Pludselig duftede den baggård, vores køkken vender ud til, af forår. Af blade og jord og træer og af frisk luft, man havde lyst til at trække dybt ned i lungerne, mens man glædede sig over, at de fungerede, som de skulle.​