10 gode råd: Sådan kommer du bedst muligt tilbage på kontoret efter ferien

1. Læg mærke til, hvordan du egentlig har det. Det er naturligt at være mere træt efter en ferie. Trap op i stedet for at køre igennem med det samme. Begynd midt på ugen, hvis det er muligt, så du ikke har for mange arbejdsdage den første uge.

2. Tag kortere dage. Du kan godt blive ret bombet efter fem timer, fordi du ikke er vant til at bruge hjernen på samme intense måde i ferien som på arbejde.

3. Det er helt normalt at få efterferieblues og føle sig lidt nedtrykt. Selv om man er glad for sit job, tager det lidt tid at komme sig over skiftet fra ferie til hverdag. Lad være med at tolke det som et udtryk for, at du er demotiveret, og at der er noget grundlæggende galt. Efter en lang ferie har man været i god kontakt med sig selv, og det kan være svært at skulle skynde sig igen og irriterende at bruge et vækkeur.