Spørg Syren Ryge: Kan jeg bare futte myretuen af?

Ivar Berg-Sørensen: For mange år tilbage fjernede jeg en stor myretue i vores lille skov ved at sætte ild til den under stor forsigtighed. Tuen gik en halv meter nede i jorden, men alt gik godt. Der kom aldrig nogen myretue der igen! Nu har jeg atter i den lille skov fået en myretue, som bare vokser og vokser, og som ligger meget ubelejligt for enden af en trappe. Jeg vil gerne have den væk. Er der andre metoder end den, jeg brugte i sin tid? Jeg er naturligvis meget opmærksom på brandfaren og tager alle forholdsregler, når der tændes en forsigtig ild.