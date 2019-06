Søren Ryge: Jeg har ikke rørt en finger, men haven eksploderer i et farveorgie af blomster

FOR ABONNENTER

Det er det fineste, jeg nogensinde har haft i min have. Sådan har jeg sagt og skrevet mange gange i de 50 år, jeg har haft have, og det holder heldigvis aldrig op. Lige nu, midt i årets grønneste og lyseste måned, er det så fint, at jeg kigger på det konstant, når jeg er hjemme. Har mest lyst til at flytte derud – placere en god stol eller sofa midt i blomsterhavet – med en god bog, kaffe og kringle, hunden ved fødderne, se dem springe ud, se dem bøje nakken, se dem smide de røde kjoler – selv blive en valmue.