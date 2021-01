Hvad laver en tudse i min kompost?

? Sven Lund-Rasmussen: Vi har opdaget, at der bor en tudse eller frø i vores kompostbeholder. Bør vi hjælpe den ud? Eller kan den godt leve i kompostbeholderen? Spiser den vores kompostorme? Hvis ja, er det så i så små mængder, at det ikke gør noget?

!Søren Ryge Petersen: Den er jo bare på vinterferie. Alle skrubtudser ligger i dvale hele vinteren. De gemmer sig i et hul i jorden, under visne blade, i en kompostbunke eller kompostbeholder. Her ligger de helt stille et halvt år og venter på forår. Hvis man kommer til at forstyrre dem, fordi man graver i haven eller roder i komposten, skal man bare lægge dem tilbage på plads igen. Og ja, den har sikkert spist orme i jeres kompostbeholder hele sommeren, for skrubtudser lever især af orme og snegle, men det har absolut ingen betydning for mængden. Vær glade for den lille fyr – skrubtudsen er på trods af sit udseende et overmåde nyttigt dyr.