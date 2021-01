Min gode ven rødhalsen kom til morgenkaffe og rundstykker i køkkenet

Da jeg kom ud i køkkenet, sad den på et kaffekrus ved siden af køkkenvasken, kiggede uudgrundeligt på mig og nejede, som kun en rødhals kan neje – et lille vip i benene og kroppen – den gør det hele tiden.

Et par minutter inden havde jeg lukket hunden ud og ladet døren stå åben. Rødhalsen må have ventet på mig, for den kommer altid, når jeg går ud, men jeg kom jo ikke ud. Derfor fløj den ind til mig.

Det sker jævnligt. At musvitter eller gærdesmutter forvilder sig ind i huset og derefter flagrer forskrækket rundt fra vindue til vindue. Hvis hunden hører det, udløser det ballade, fordi den vil lege med, dvs. fange den stakkels fugl, men jeg får dem altid fanget og sluppet fri.

I maj er det svalerne. De kommer ikke ind ved en fejl, men flagrer rundt under loftet for at finde et godt sted til en svalerede. De bliver også jaget ud, for Cathrine vil ikke have svalereder inde i huset. Jeg ville gerne.