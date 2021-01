Spørg Søren Ryge: Hvorfor opfører to egetræer i samme jord sig vidt forskelligt

Jesper Meisner:I mit sommerhus står et egetræ, som vel er ca. 40 år gammelt. Ved siden af (ca. fire meter mellem stammerne) står en yngre model, som nok er ca. halvt så gammel, og som har plantet sig selv – jeg formoder fra et af nabotræets agern, da der ikke er andre egetræer i området. De sidste par vintre har jeg observeret, at mens det ældre træ smider bladene sent på efteråret, så forbliver de visne blade hængende på det yngre træ hele vinteren.

Sidste forår lagde jeg så mærke til, at det ældre træ, som altså havde stået uden blade i vinterperioden, sprang ud med nye grønne blade næsten en måned tidligere end det yngre træ. Faktisk frygtede jeg, at det yngre træ var dødt, men pludselig sprang det også ud.