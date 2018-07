Facebook lukker sider, som skulle påvirke amerikansk valg Det sociale netværk er i fuld sving med at slette sider og indlæg, der benytter samme taktikker som russiske aktører tog i brug i 2016.

Fremmede aktører forsøger nu igen at øve indflydelse på et amerikansk valg, og meget peger på, at de kommer fra Rusland.

Det meddeler Facebook, der lige nu kæmper for at sætte en stopper for en ny disinformations-kampagne på verdens største sociale medie. Kampagnen har til hensigt, ligesom ved præsidenvalget i 2016, at så splid blandt amerikanske vælgere op mod midtvejsvalget i november.

Forbindelser til 2016-angrebet

»For to uger siden opdagede vi den første af otte Facebook-sider og 17 profiler, samt syv Instagram-konti, der overtrådte vores forbud mod koordineret, uautentisk adfærd«, meddeler Nathaniel Gleicher, der står for Facebooks cybersikkerheds-politik.

Gleicher har tidligere været en del af det nationale sikkerhedsapparat i Washington D.C. under Obama-administrationen, inden han blev hentet til Facebook oven på Cambridge Analytica-skandalen.

»Vi slettede alle de ovenstående konti og sider tirsdag morgen, efter at have informeret myndighederne, regeringen og andre teknologiselskaber«, skriver Gleicher i et blogindlæg på Facebook.

Firmaet har også delt informationerne med forskningsinstitutioner, der hjælper Facebook med at identificere og analysere politisk misbrug af det sociale medie.

I blogindlægget kan Gleicher derudover fortælle, at flere end 290.000 Facebook-brugere fulgte eller var tilknyttet mindst én af de ovenstående sider. Disse brugere er muligvis blevet eksponeret for et eller flere af over 9.500 indlæg, der er kommet fra de falske konti og sider. De slettede sider, grupper og profiler er alle blevet oprettet mellem marts 2017 og maj i år.

Facebook understreger, at der endnu ikke er fundet endegyldige beviser på, at siderne har forbindelse til Rusland. Men Nathaniel Gleicher lægger vægt på, at der er fundet forbindelser mellem flere af de nye konti og de konti, der i 2016 blev oprettet af det russiske Internet Research Agency, som stod bag langt størstedelen af de falske profiler og annoncer før og under det amerikanske præsidentvalg.

Vil øge politisk polarisering

Samtidig er de taktikker og metoder, som bliver anvendt på de nye profiler, sider og konti stort set de samme som i 2016. For eksempel er der blevet oprettet 30 begivenheder, som Facebook-brugere kunne melde sig til, men som ikke er registreret nogle andre steder ude i virkeligheden og derfor sandsynligvis er falske.

Der er også blevet indkøbt 150 annoncer i samme stil som de, der dukkede op under 2016-kampagnen. Annoncerne har kørt på Facebook mellem april 2017 og juni i år, men er i modsætning til 2016 blevet betalt med amerikanske eller canadiske dollars. I 2016 blev de betalt med rubler.

Foto: Facebook To populære minoritets-grupper på Facebook, 'Aztlan Warriors' og 'Black Elevation', viser sig at være falske. De er nu blevet slettet, mistænkt for at være en del af en ny disinformations-kampagne fra Rusland, der skal påvirke det amerikanske midtvejsvalg.

Indholdet af de indlæg og annoncer, der er tale om denne gang, er ligesom i 2016 politisk polariserende, og taler ikke blot for en enkelt politisk, ideologisk eller religiøs retning. Blandt det slettede indhold findes der for eksempel konti og sider tilhørende grupper, der tilsyneladende opfordrer til væbnet kamp for minoriteters rettigheder, herunder afroamerikanere og Amerikas oprindelige folkefærd. Netop to af disse grupper, ’Black Elevation’ og ’Aztlan Warriors’ stod bag de mest populære blandt de slettede sider, hedder det fra Facebook.