Socialdemokraterne og Alternativet: Vi må beskytte folk bedre mod risikable gavekort

Man burde overveje at gøre det forbudt at sælge gavekort, når man er i betalingsstandsning eller under rekonstruktion, som BR var op til sin konkurs. Det mener Forbrugerrådet Tænk.

En god del af de ofte ganske unge ejere af gavekort til BR og Toys’R’Us kunne lørdag glæde sig over, at legekæderne alligevel vil refundere pengene, i stedet for – som det først blev meldt ud – at beløbene ville gå tabt for forbrugerne.

Gavekort Sådan får du pengene retur Har du et gavekort, der er købt i december, kan du få pengene refunderet. Send en kopi af gavekort og kvittering for køb med datoangivelse (bon-kopi eller lignende) til mailadressen toptoy@gorrissenfederspiel.com. Angiv dit navn og bankkonto, så vil Top-Toy sørge for udbetaling hurtigst muligt, oplyser firmaet til DR og B.T.

Vrede kunder havde protesteret, og firmaet Top-Toy, der ejer legekæderne, meldte ud, at alle gavekort solgt i december vil blive refunderet til de kunder, der henvender sig til advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, som bestyrer konkursboet.

Uroen om gavekortene får Forbrugerrådet Tænk til at foreslå, at man politisk arbejder på at beskytte forbrugerne bedre, når en konkurs er under opsejling.

»Hvis man ved, at en butik er konkurstruet, skal forbrugerne som minimum vide, hvad det er for en risiko, de løber ved at købe gavekort. Men man kunne også overveje at gøre det forbudt at sælge gavekort, når man som virksomhed er i den særlige situation, som en betalingsstandsning eller rekonstruktion er«, siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet.

Det er tydeligt, at forbrugerne har været for dårligt beskyttet i den aktuelle konkurssag med BR og Toys’R’Us, mener forbrugerordfører i Socialdemokratiet, Karin Gaardsted.

»Når en butik sælger gavekort, vil forbrugerne tænke, at de kan bruges normalt og over længere tid. Men det viste sig ikke at holde stik«, siger Karin Gaardsted. Selv om gavekortene bliver refunderet i denne omgang, er der god grund til at se mere principielt på problemet, mener hun.

»Juraen er på butikkernes side«

»Der bør gennemføres en stramning, så det ikke er muligt at udstede gavekort, når en virksomhed først er i betalingsstandsning eller rekonstruktion. Vi ønsker at beskytte forbrugeren så godt som muligt«, siger Karin Gaardsted, som vil spørge erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) om, hvad han har i sinde at gøre for at gardere forbrugerne bedre.

»Som det er i dag, er juraen på butikkernes side. Men det er ikke forbrugerne, der skal stå med sorteper, for at en virksomhed eller butikker har så meget fremgang, som de kunne ønske«, siger Karin Gaardsted.

Også Alternativets forbrugerordfører, Rasmus Nordquist, mener, at der er behov for at se på problemet.

»Vi skal ikke lovgive ud fra en enkelt sag, og det er positivt, at Top-Toy har løst sagen i denne omgang. Men det er et principielt spørgsmål, som vi gerne vil kigge på. Vi må sikre os, at forbrugerne ikke bliver vildledt i de her helt særlige sager«, siger han.

Top-Toy satte 30. november kæderne under rekonstruktion og lukkede en del af butikkerne i det håb, at resten ville kunne overleve efter julehandelen. Men efter sløjt salg i december stod det klart, at legetøjsbutikkerne ikke kunne overleve, og Top-Toy måtte erklæres konkurs.