Elbilsalget eksploderer, og der er to modeller, der trækker fra

Efter en årrække på lavt blus ser salget af elbiler i Danmark ud til at eksplodere.

Siden årsskiftet er der solgt og leveret 611 elbiler i Danmark. Det er næsten seks gange flere end sidste år, hvor der i samme periode blev leveret 103 elbiler til danske kunder. Det er to bilmodeller, der står for broderparten af salget: koreanske Hyundai Kona Electric og amerikanske Tesla Model 3.

Især salget af Teslas såkaldte ’folkemodel’ – den koster minimum 438.000 kroner, så helt folkelig er den ikke – er steget kraftigt uge for uge, siden den blev lanceret i starten af februar, og Tesla har leveret mere end 100 biler de seneste 15 dage.

Fakta Leverede elbiler Tallene er for solgte og leverede elbiler i perioden 1. januar-11. marts 2019. Tesla Model 3: 180 Hyundai Kona: 174 Nissan Leaf: 61 Renault Zoe: 57 BMW i3: 30 Hyundai Ioniq: 30 Jaguar I-pace: 26 VW Up!: 14 Nissan e-NV200: 10 Tesla Model S: 8 Audi e-tron: 4 Kia Niro: 4 Tesla Model X: 4 VW Golf: 4 Diverse: 5 Ialt: 611 Kilde: De Danske Bilimportører Vis mere

Tallene, som De Danske Bilimportører har trukket til Politiken, dækker kun levering: Der kan være solgt langt flere.

»Det er utrolig glædeligt, at der endelig er kommet gang i salget, og det tror jeg kan tilskrives den ro om afgifterne, som blev besluttet sidste år, hvor man forlænger afgiftsfritagelsen med to år«, siger Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance. Afgifterne på elbiler er lave: nul kroner på de første 400.000 kroner, derefter en afgift på 20 procent.

Meget tyder dog på, at salget er drevet af de specifikke bilmodeller mere end af politiske signaler. Det siger Torben Arent, nyhedsredaktør på FDM’s blad, Motor.

»Der er kommet nogle nye yderst relevante elbiler. Man kan diskutere, om Tesla Model 3 er en nødvendig elbil, men der har været rigtig store forventninger til den, og der er mange hundrede, der har gået og glædet sig længe. Hyundai Kona er ovre i den mere pragmatiske afdeling til noget, der ligner halv pris. Den er blevet testet og rost, og vi er flere herinde, der synes, at den skulle have været Årets Bil i Danmark«, siger han.

Mange biler på vej

Både Tesla og Hyundai har kunnet sælge hver et eksemplar, de har produceret. Hyundai Kona er i restordre mange steder i verden, og Tesla havde i starten problemer med at få produktionsanlæggene i USA til at levere biler nok.

Sådan er det ikke længere. Tesla producerer knap 5.800 biler om ugen og har solgt omkring 218.000 Model 3 ifølge en opgørelse fra mediet Bloomberg og deres ’Tesla Model 3 Tracker’.

Et stort salg af elbiler står på ønskesedlen hos de fleste af Folketingets partier, der mener, at elbiler er essentielle i den grønne omstilling, hvor drivhusgas-udledning fra transporten og landbruget er to af de største tilbageværende knaster.

Ifølge regeringens klimaudspil fra sidste år skal der køre 1 million el- og plug-in-hybridbiler på vejene i 2030, samtidig med at benzin og diesel udfases.

I december forlængede regeringen elbilers afgiftsfritagelse til udgangen af 2020, samtidig med at den har bedt et råd om at finde bud på, hvordan målet på en million kan nås.

Men noget tyder på, at det går hurtigere end hidtidig antaget, i takt med at endnu flere af de store producenter kommer på banen med biler, der kan køre 400-500 km på en opladning: F.eks. er Kia på vej med to modeller, Audi er netop kommet med sin e-tron, Mercedes og Porsche følger senere på året, og danskernes yndlingsbil, Peugeot 208, kommer til vinter i en elektrisk version.

»Det er svært at spå om, men jeg tror godt, vi kan ende på, at der bliver solgt 10.000 elbiler og plug-in-hybridbiler i år.

Det hele afhænger af, om markedet kan levere det. Den globale efterspørgsel er enorm og større, end fabrikkerne kan producere«, siger Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance.

Også nyhedsredaktøren for Motor mener, at det er realistisk at nå et højt tal i år. Ifølge hans samtaler med bilimportørerne kan der blive solgt omkring 6.000 elbiler alene til private danskere – dertil kommer firmabiler og hele segmentet af plug-in-hybrider (altså biler med både brændstofmotor og opladelig elmotor).

»Vi er rigtig glade for udviklingen, for vi vil gerne have flere elbiler, og det var intentionen, at der skulle komme gang i salget«, siger skatteordfører i Venstre Louise Schack Elholm.