Professor: »På en eller anden måde havde jeg helst set, at de overvægtige ikke fik det at vide«

Københavns Universitet publicerede fredag et studie, der viser, at svært overvægtige mennesker i gennemsnit udleder ét ton CO 2 mere om året end normalvægtige. En af forfatterne, professor Arne Astrup, svarer her på, hvorfor hans institut er udkommet med et studie, som de helst ikke vil have, at overvægtige hører om.