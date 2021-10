Gammel regel forhindrer kommuner i at sætte massevis af ladestandere op

Kritikken af det københavnske ladenetværk for elbiler hagler ned fra mange kanter. Organisationer, bilimportører og private brugere peger alle på, at det er blevet for svært at finde en ledig ladestander i hovedstaden, både for byens elbilister og plugin-hybrid-ejere – og for de mange besøgende, der kommer i elbil.

»Det er blevet for bøvlet at finde en ladestander«, siger elbilisten Christian Lundstrøm, der nu har taget den ultimative konsekvens: at skifte tilbage til benzin, fordi han ikke kan få det til at hænge sammen.