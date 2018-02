Sådan bliver hovedstadens nye letbane: 29 stoppesteder og afgang hvert femte minut Region Hovedstaden, staten og 11 kommuner er nået til enighed om en aftale bag hovedstadens kommende letbane, der skal fragte 13-14 millioner passagerer årligt mellem Ishøj og Lyngby.

Aftalen om hovedstadens nye letbane, der skal køre mellem Lyngby og Ishøj, er nu på plads. Region Hovedstaden, staten og 11 kommuner er nået til enighed, og de første underskrifter blev i dag sat på den aftale, der skal sikre, at letbanen kører fra slutningen af 2024.

I 2011 blev de første planer lagt imellem de tre parter i forhandlingerne, og dagens aftale er altså kulminationen på syv års arbejde og forhandlinger.

Næstformand i Hovedstadens Letbane, Trine Græse, er da også en »rigtig glad kvinde i dag«.

»Der er mange borgere, der transporterer sig på strækningen af ringvejen, og trafikken propper til hver dag i myldretiden. Letbanen er det helt rigtige til at løse det problem,« siger hun.

En letbane er et eldrevet tog, der skal kunne rumme mellem 200 og 230 passagerer, hvilket svarer til omkring fire bybusser.

Der skal være afgange fra de 29 stoppesteder hvert femte minut i dagtimerne og hvert tiende minut om aftenen og i weekenderne. Hele strækningen mellem Lyngby og Ishøj vil tage lige knap en time at tilbagelægge.

Letbanen tiltrækker borgere og arbejdspladser

Målsætningen med letbanen er at skabe vækst i kommunerne, den skal køre igennem, og forventningerne til letbanens tilblivelse har allerede sat investeringer i gang i området, fortæller Trine Græse.

»Det er også den erfaring, man har gjort sig rundt om i Europa. Det udvikler området meget hurtigt, fordi det er vigtigt for investorerne, at der er god og stabil infrastruktur«, siger hun.

Selskabet bag letbanen forventer, at den kan være med til at skabe op mod 36.500 arbejdspladser og ikke mindre end 32.000 nye indbyggere skal tiltrækkes til de 11 kommuner i samarbejdet.

Det er alle typer borgere, der skal benytte sig af letbanen, som skal skabe forbindelse til både uddannelsesinstitutioner, virksomheder og hospitaler. Intet mindre end 13-14 millioner passagerer forventes at skulle køre med den kommende letbane om året.

Ingen frygt for fiasko

Før det første spadestik tages, skal en række praktiske ting dog løses, og de sidste formalia skal også helt på plads. Men vi skal ifølge Trine Græse ikke længere være bange for, om der kommer en letbane.

»Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at det kan gå galt nu. Vi har brugt en halv milliard på at komme hertil, så det vil være en halv milliard på gulvet«, siger hun.

Der er letbaneprojekter i gang i alle landets tre største byer. Odense letbane forventes færdig i 2020. Den første letbane åbnede i Aarhus efter store forsinkelser i slutningen af 2017.

Trine Græse frygter dog ikke at stå med kransekage og tomme togskinner, som det skete i Aarhus i september. Problemerne med sikkerhedsgodkendelse af letbanen i Aarhus var Metroselskabet med til at løse, og det er netop det selskab, der skal stå for hovedstadens letbane.

»Metroselskabet har stor ekspertise i den slags projekter og jeg er fuldstændig tryg ved, at vi ikke kommer ud i en situation som i Aarhus«, siger Trine Græse.

Hvis alt går efter planen er hovedstandens letbane køreklar engang i sidste halvdel af år 2024. Prisen på hele herligheden er 6,2 milliarder. Det er inklusiv en elastik i budgettet på over en milliard til uforudsete udgifter.

Ved seks af letbanens stationer vil det være muligt at hoppe på s-toget.