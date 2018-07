Sundhedsstyrelsen svarer Politikens læsere, del 1: »Jeg undrer mig helt generelt over lægernes uhyggelige arrogance« Politikens læsere forstår ikke, hvorfor en række meget forskellige lidelser skal samles under funktionel lidelse. Sundhedsstyrelsen svarer her på læsernes spørgsmål om uforklarlige sygdomme.

Sundhedsstyrelsen vil sikre bedre hjælp til folk med uforklarlige sygdomme.

Det skønnes, at omkring 100.000 danskere er invalideret syge med voldsomme fysiske symptomer, uden lægerne aner hvorfor.

Lægerne kan hverken i blodprøver, røntgenbilleder, skanninger eller andre medicinske undersøgelser forklare patienters eksempelvis voldsomme smerter, træthed, besvimelser og mavetarmproblemer.

Sundhedsstyrelsen samler de mange lidelser under betegnelsen 'funktionelle lidelser', der dækker over en række diagnoser som fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom/ME, kronisk piskesmældsyndrom, irritabel tarmsyndrom/IBS.

Med en række nye anbefalinger ønsker Sundhedsstyrelsen, at der kommer bedre til mennesker med funktionel lidelse.

Funktionelle lidelser Samlebetegnelse for sygdomme, hvor man er belastet af fysiske symptomer og har svært ved at fungere i hverdagen, men hvor symptomer ikke kan tilskrives anden kendt veldefineret diagnose. Det er en tilstand, hvor hjerne og krop er overbelastede og ikke fungerer normalt. Årsagerne er multifaktorielle og udfordrer den klassiske opdeling mellem enten fysisk eller psykisk sygdom.

Men funktionel lidelse er en omstridt samlebetegnelse, som en del patienter og patientforeninger ikke ønsker hæftet på sig.

Politiken har derfor opfordret læserne til at spørge Sundhedsstyrelsen om funktionel lidelse. Det er væltet ind med spørgsmål fra mere end 40 læsere. Politiken udvalgte - som aftalt med Sundhedsstyrelsen - 20 spørgsmål, som vi har fået skriftlige svar på.

Dette er første af to artikler med spørgsmål og svar fra overlæge Astrid Nørgaard, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

Ikke finde årsag til symptomer

Hvis de funktionelle lidelser generelt er påvirket af fysiske, psykiske og sociale faktorer - hvordan adskiller de sig fra andre diagnoser?

»Det er rigtigt, at udvikling og forværring af funktionelle lidelser er påvirket af både biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Men det er ikke noget, der gælder særligt for funktionelle lidelser. Også mere traditionelt ansete rent ’biologiske’ sygdomme er påvirket af psykologiske og sociale faktorer. F.eks. er patienter med hjertesygdom, som har symptomer på angst og depression, mere syge og har højere dødelighed sammenlignet med dem, der ikke har angst og depressionssymptomer.

Det, der adskiller funktionelle lidelser fra andre sygdomsgrupper er, at der er tale om mennesker med ofte langvarige svære og/eller udbredte fysiske symptomer, hvor man ikke kan finde en årsag til symptomerne trods grundig undersøgelse«.

Hvordan kan Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, sige, at WHO's skelnen mellem psyke og somatik er irrelevant?

»Der ligger i samfundet en dyb skelnen mellem kropslige (somatiske) og sjælelige (psykiske) lidelser. Men den forståelse er meget unuanceret. Ved de fleste sygdomme og tilstande er en skarp skelnen mellem krop og psyke ikke meningsfuld, for krop og sjæl hænger sammen. Samspillet mellem krop, psyke, samfund og kultur i forhold til at udløse, fastholde og helbrede sygdom er komplekst, og det gælder også for de funktionelle lidelser.

Derfor anbefaler vi også, at funktionelle lidelser ses, forstås og behandles ud fra en såkaldt bio-psyko-social tilgang, hvor der netop er fokus på både psykiske, fysiske og sociale faktorer«.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm hævder i sin kronik i Politiken om 'funktionelle lidelser', at de ’har fælles mønster, og hvor de samme behandlingsprincipper ofte er effektive’. Hvor er den videnskabelige evidens for begge påstande?

»Funktionelle lidelser har – ligesom de fleste andre sygdomme – et bredt spektrum af alvorlighed og udtryk. Et fælles kendetegn for de funktionelle lidelser er dog, at den ramte er præget i sådan en grad af fysiske symptomer, der ikke kan påvises ved blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre medicinske test, at det påvirker dagligdagen og livskvaliteten. Samtidig deler patienterne mange af de samme symptomer og symptommønstre, fx smerter, mavetarmproblemer og udmattethed.

I vores rapport har vi beskrevet eksempler på evidens for behandling af mennesker med funktionelle lidelser, både for mennesker med diagnoser som fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom og irritabel tyktarm, men også på tværs af diagnoserne. Derudover er evidensen for behandling af en række funktionelle lidelser gennemgået i National Klinisk Retningslinje for generaliserede smerter i bevægeapparatet og udgivelsen Fysisk træning som behandling. Her kan man se, at en række behandlingstiltag blandt andet kognitiv terapi og fysisk træning går igen«.

Behandling skal være tværfaglig

Hvorfor vælger Sundhedsstyrelsen primært at fokusere på de psykiske faktorer i den behandlingstilgang, som de foreslår nu forslår til funktionelle lidelser?

»Rapporten indeholder eksempler på behandlingsanbefalinger og eksempler på evidens bag en række behandlingstiltag. Men det er vigtigt at gøre opmærksom på, at rapporten ikke er en behandlingsvejledning. Den indeholder i sig selv kun anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsnet bør indrettes, for eksempel ved at sikre samarbejde mellem forskellige fagfolk for bedre at kunne hjælpe mennesker med funktionelle lidelser. I rapporten nævner vi eksempler på behandling, der er vist at virke ved funktionelle lidelser, og det er blandt andet kognitiv terapi, fysisk træning og medicin. Vi anbefaler derfor en tværfaglig behandlingstilgang med fokus på både psykiske, fysiske og sociale faktorer«.

Hvis kognitiv adfærdsterapi skal have en markant effekt, kræver det så ikke, at den primære årsag er psykisk?

»Mennesker med vedvarende fysiske symptomer, som påvirker deres funktionsevne, kan have problemer med at deltage i hverdagsaktiviteter og opleve nedsat livskvalitet. Fysiske symptomer kan medføre psykiske reaktioner såsom stress, angst og depression. Det gælder, uanset om årsagen til de fysiske symptomer er en funktionel lidelse eller anden sygdom, for eksempel gigt eller kræft. Med kognitiv terapi kan man hjælpe patienten til at mestre symptomerne og bryde uheldige tankemønstre, som kan fastholde eller forværre problemerne. Kognitiv terapi er derfor en behandling, der kan bruges ved mange forskellige sygdomme, både fysiske og psykiske«.

Fysisk årsag kan ikke fastslås

Jeg undrer mig helt generelt over lægernes uhyggelige arrogance. Hvordan kan de beslutte, at alle lidelser og smerter, som de ikke kan forklares ud fra en fysisk test, ikke har en fysisk årsag?

»Det er rigtigt, at et af fællestrækkene ved funktionelle lidelser er, at der er tale om fysiske symptomer, der ikke kan påvises ved blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre medicinske tests. I vores rapport fastslår vi blandt andet, at vi endnu ikke kender de præcise årsager til symptomerne, og at der er behov for mere forskning på området, herunder i mulige årsager til symptomerne. Man kan derfor ikke konkludere, at noget ikke har en fysisk årsag, fordi det ikke kan forklares ud fra en fysisk test. Vi siger med andre ord ikke, at en funktionel lidelse ikke kan have en fysisk årsag, men at det ikke er muligt at fastslå en fysisk årsag«.

Hvordan vil Sundhedsstyrelsen sikre, at WHO's diagnosekoder bruges korrekt?

»Det er vigtigt at understrege, at diagnoser er lægefaglige arbejdsredskaber, der bruges til beskrivelse af sygdomsbilleder. En diagnose er en beskrivelse og ikke en forklaring. Diagnosen er primært et redskab til lægefaglig kommunikation og dokumentation. En bestemt diagnose garanterer dermed ikke en bestemt eller relevant behandling. Samtidig er det op til den enkelte læge at vurdere, hvilken diagnosekode, der bedst beskriver patientens tilstand. Sundhedsstyrelsen skal ikke tjekke, hvilke diagnoser den enkelte læge giver.

Generelt har læger og sundhedsfagligt personale pligt til at dokumentere patienters kontakter med sundhedsvæsenet. Det gør de ved hjælp af såkaldte kontaktkoder, som viser for eksempel årsag til kontakt, diagnose, behandlinger mv. I Danmark læner vi os primært op ad de diagnosekoder, som verdenssundhedsorganisationen, WHO, bruger, den såkaldte ICD-10. Men der bliver også brugt andre internationale klassifikationer. Og i nogle tilfælde kan et land, som Danmark eller et andet land, vælge at lave relevante tilføjelser, eller helt afvige fra WHO's koder«.