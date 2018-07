Flere overlever lungekræft Lægerne er blevet bedre til at opdage og behandle den største kræftdræber. Kræftens Bekæmpelse: »Vanvittig glædeligt«. Men hvis færre skal dø af lungekræft, skal flere stoppe med at ryge.

Lungekræft er for både mænd og kvinder den næsthyppigste kræftform, men den, der slår markant flest ihjel. Men de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at det går den rigtige retning.

I begyndelsen af det nye årtusind (2002-04) var kun 10 procent i live, 5 år efter at de fik diagnosen, og dermed helbredt ifølge lægerne. Det er nu steget til 19 procent (2014-16) – tæt på en fordobling.

»Det er vanvittig glædeligt, at det også på lungekræftområdet går den rigtige retning. Det er en meget aggressiv kræftform, hvor vi har haltet bagefter. Derfor er fremskridtene så bemærkelsesværdige«, siger Una Jensen, politisk chef i Kræftens Bekæmpelse.

I starten af 00’erne var kun hver tredje kræftpatient i live, 1 år efter at de fik konstateret lungekræft. Det er halvdelen nu. De store fremskridt skyldes både generelle løft på hele kræftområdet og særlige indsatser.

Det massive politiske fokus med fire kræftpakker siden årtusindskiftet, tidlig opsporing og behandling og ændringen i 2007, da al kræft overgik til at blive anset for en akut sygdom, har øget overlevelsen.

»Vi har på lungekræftområdet længe haltet bagefter de øvrige nordiske lande. Efter en målrettet indsats såvel fagligt som politisk er vi nu kommet på niveau,« siger Una Jensen.

Torben Riis Rasmussen, overlæge på lungemedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital og formand for Dansk Lunge Cancer Gruppe, siger:

»Vi er blevet bedre til at opdage sygdommen på et tidligere stadie, og dermed kan flere blive opereret og helbredt«.

Immunterapi

Ifølge Torben Riis Rasmussen er den medicinske lungekræftbehandling de seneste 10 år blevet bedre. Flere nye præparater med færre bivirkninger gør det muligt at hjælpe især ældre og svage.

Det har haft stor effekt, da lungekræft er mest almindelig hos personer over 70 år.

Desuden har flere lungekræftpatienter fået gavn af den nye behandlingsform immunterapi, der kan hæve nogle af de blokeringer, som kræftcellerne har brugt til at pacificere kroppens immunceller med.

På den måde bliver kroppens eget immunsystem selv i stand til at angribe og dræbe lungekræftcellerne.

Jo bedre uddannet og jo højere indtægt, desto flere overlever lungekræft, påviste en rapport om canceroverlevelse 1995-2014 .

»Om kræftpatienter med kortere uddannelse siger nej til flere behandlingstilbud eller ikke følger behandlingen så godt, som dem med højere uddannelse gør, ved vi reelt ikke. Vi kan bare konstatere, at der er en social ulighed i overlevelse«, siger Torben Riis Rasmussen og understreger, at alle tilbydes behandling uanset indkomst og uddannelse.

Ifølge ledende overlæge på Lungemedicinsk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Peder Fabricius mangler der stadig »et gennembrud på lungecancerområdet«.

Derfor vil det også fremover være »en langsom, gradvis forbedring, hvor man fokuserer på casefinding, er hurtigere ude og får skannet hostende rygere, så man kan få stillet en diagnose«.

Lungekræft skyldes primært rygning. Siden 80’erne er antallet af nye tilfælde af lungekræft hos mænd faldet, mens det samme først er sket for kvinder – og kun svagt – siden 2010. Det skyldes, at danske kvinder blev frigjorte i 1960’erne og på det tidspunkt for alvor fik tændt op for cigaretterne. Den pris betales i disse år. 2013 var det første år, hvor flere kvinder end mænd fik konstateret lungekræft.

»Skal færre få og dø af lungekræft, skal vi rette fokus markant mod forebyggelse, altså rygning«, siger Una Jensen.