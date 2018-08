Karin overlevede brystkræft: »Oppe i mit hoved bilder jeg mig selv ind, at hvis jeg var blevet screenet før, havde jeg måske undgået kemoen« Karin Mygdal fik konstateret brystkræft, efter hun blev indkaldt til screening 38 dage for sent. Højesteret afgør i dag, om Region Hovedstaden skal udbetale hende en erstatning.

»Vi skriver til dig, fordi vi gerne vil gøre dig opmærksom på, at du desværre ikke har været indkaldt rettidigt til screening for brystkræft. Det beklager vi«.

Det var beskeden i et brev fra Region Hovedstaden, der dumpede ind hos Karin Mygdal og 432 andre kvinder 14. juli 2015.

På det tidspunkt var hun efter et halvt års kemobehandling erklæret fri for den svulst, der var krøbet frem i hendes bryst små to år forinden.

Fakta Hvad siger lovgivningen? Regionsrådet tilbyder hvert andet år brystundersøgelse til kvinder, som er mellem 50 og 69 år, og som har bopæl i regionen, jf. § 277, stk. 9. - Stk. 2. Undersøgelsen omfatter røntgenundersøgelse (mammografi). - Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om tilbuddet om brystundersøgelse. Kilder: Sundhedsloven, Retsinformation.dk

Og hvis brevet blot havde budt på en undskyldning, var Karin Mygdal ikke på vej i Højesteret med sin sag.

Men i brevet stod der også, at Region Hovedstaden allerede havde undersøgt muligheden for, at hun kunne søge om erstatning - hvilket ikke var muligt.

»Brevet generede mig, og jeg blev faktisk ret sur. Det var da mærkeligt at skrive, at jeg ikke kunne søge erstatning. Hvis de blot havde beklaget og undskyldt i brevet, havde jeg ikke tænkt mere over det. Men fordi de nævner, at jeg ikke kan søge erstatning, begynder man at tænke erstatning«, siger Karin Mygdal.

Manglende ressourcer

Forud for brevet havde Region Hovedstaden forhørt sig hos Patienterstatningen.

Her lød svaret, at »klage- og erstatningsloven udelukker erstatning, når forsinkelser skyldes manglende ressourcer, hvilket har været tilfældet i Region Hovedstaden«.

Regionen begrunder nemlig de sene indkaldelser med, at de ikke havde ressourcerne til at behandle kvinderne til tiden. Og der var mange flere screeninger, der skulle gennemføres i regionen. Hele 11.470 flere end i den foregående runde, hvilket er en stigning på otte procent.

»Vi anerkender ressourcemanglen i sundhedsvæsenet, og vi anerkender, at det er et presset system. Men i den her sag har lovgiverne afsat penge og lavet en lov om et tilbud, man skal give kvinderne. Derfor giver det ikke mening at anvende et ressourceargument«, siger Karin Mygdals advokat, Søren Kroer.

Karin Mygdal kan også sagtens forstå, at sundhedsvæsenet er presset, men: »er det et kort, man kan trække, hver gang der er en erstatningssag - at man ikke havde tid?«, spørger hun.

Det er det spørgsmål, Højesteret klokken 12 giver svaret på.

»Undergravende for patientsikkerheden«

Sagen var tidligere på året i Østre Landsret. Her tabte Karin Mygdal, da Landsretten godtog Region Hovedstadens argument om, at de på daværende tidspunkt manglede ressourcer - både økonomisk og personalemæssigt.

Da hendes sag er af principiel karakter kunne den dog ankes til Højesteret. For Karin Mygdal er ikke den eneste, som sagen har betydning for. Der er 432 andre kvinder, som også har fået konstateret kræft efter en forsinket brystscreening.

Det principielle ved sagen går på spørgsmålet om, hvornår et presset, nedskæringsramt sygehusvæsen kan bruge ressourcemangel som forsvar ved erstatningssager.

»Jeg synes, det er undergravende for vores patientsikkerhed. Fordi, hvis man anerkender ressourceargumentet her, så kan jeg ikke se den patienterstatningssag, hvor man ikke kan gøre argumentet gældende«, siger Søren Kroer, Karin Mygdals advokat.

Foto: Jens Dresling Karin Mygdal og hendes advokat, Søren Kroer, håber på at få medhold i Højesteret. Tidligere på året stemte alle tre dommere i Østre Landsret imod dem.

Kræftens Bekæmpelses administrerende direktør, Leif Vestergaard Pedersen, beskrev i Jyllands-Posten nederlaget i Østre Landsret som »en katastrofal udhulning af patienternes rettigheder og en bombe under erstatningssystemet«.

Karin Mygdals advokat, Søren Kroer, er bange for, at et nederlag i Højesteret vil betyde en markant ændring i måden, hvorpå erstatningssager for patienter bliver behandlet.

»Mon ikke der sidder nogle økonomifolk i regionerne og følger sagen. For det her argument vil blive brugt oftere i fremtiden, hvis vi taber sagen«, siger han.

Ankenævnet for Patienterstatningen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at udtale sig om sagen.

»Kunne jeg have undgået kemobehandling?«

Sagen er havnet i Højesteret grundet dens principielle karakter i forhold til patientsikkerhed og muligheden for at søge erstatning. Men det, der især fylder for Karin Mygdal, er, hvorvidt hun kunne have undgået kemoterapi, hvis hun var blevet indkaldt til screening i tide.