Hver femte psykiatriske patient bliver indlagt igen efter kort tid Louise Kirk røg fem gange ind og ud af psykiatriske afdelinger på en måned. Hun er en af de tusindvis af patienter, der udskrives for tidligt og efter kort tid på indlægges igen. Årsagen er mangelfuld behandling og dårligt samarbejde mellem sygehuse og kommuner, siger pårørende og læger.

Tre gange forsøgte hun at tage sit eget liv, blev indlagt på en psykiatrisk afdeling, men udskrevet igen ganske kort tid efter. Til sidst stod 30-årige Louise Kirk i juni sidste år på taget af Sct. Mathias Centret i Viborg og ville springe, da politiet fandt hende.

»Jeg sagde, at jeg ikke ville indlægges frivilligt igen, for det havde jo ikke hjulpet de andre gange. Så blev jeg indlagt med tvang i 14 dage«, siger hun.

I alt var Louise Kirk ind og ud af psykiatriske afdelinger fem gange løbet af godt en måned sidste sommer. Hun er en blandt tusindvis af svingdørspatienter i psykiatrien, der udskrives for tidligt, får en mangelfuld behandling, eller hvor kommunen er alt andet end klar til at modtage og hjælpe den skrøbelige borger.

22,3 procent af samtlige indlagte patienter i psykiatrien bliver akut genindlagt senest 30 dage efter udskrivelsen, viser Sundhedsministeriet rapport 'Nationale mål for sundhedsvæsenet', der udkommer i dag.

Rapporten er den årlige karakteruddeling til sundhedsvæsenet, og Politiken har set tallene på psykiatriområdet, der trods små forbedringer, eksempelvis mht. bæltefiksering, ifølge fagfolk viser et område plaget af store problemer.

»Kvaliteten af behandlingen falder, tallene er udtryk for et forpint system. Psykiatrien er voldsomt underprioriteret«, siger overlæge Gitte Ahle, der er formand for landets psykiatere.

Der har i årevis været fokus på at undgå akutte genindlæggelser, uden at det har hjulpet.

»Det er dybt bekymrende, at der ikke sker noget. Genindlæggelser er en central og præcis markør for psykiatrien, som viser, at behandlingen er mangelfuld«, siger generalsekretær Thorstein Theilgaard i pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.

Sundhedsminister kalder de mange akutte genindlæggelser for en bekymringsindikator.

»De akutte genindlæggelser viser en psykiatri, som trænger til et løft. Også i forhold til vores mest syge. Det vil vi prioritere i vores nye psykiatrihandleplan, men også grundlæggende se på, hvordan man får sammenhængen mellem de forskellige aktører til at blive bedre. Vi kan se i tallene på tværs, at der er stor regionale og kommunale forskelle«, siger hun.



Sundhedsministeren forventes inden månedens udgang at præsentere en ny psykiatriplan. For få uger siden oplyste regeringen, at den årligt vil øremærke 100 millioner kroner ekstra til de mest syge oven i de 200 millioner kroner, der blev tilført psykiatrien ved økonomiaftalen med regionerne før sommerferien.

I slutningen af oktober forventes regeringen at præsentere den største reform af sundhedsvæsenet i ti år. Den skal sikre bedre sammenhæng i samarbejdet mellem region, kommune og egen læge.

Mørke tanker

Louise Kirk har lidt af depression siden 2006. Det er mørke tanker. At stå op kun for at spise og sove igen. Tomhed. Hun mener, det blev udløst af en nær vens dødsulykke — men at depressionen også har rødder i en barndom, hvor hun blev mobbet.

I april sidste år blev depressionen værre, tankerne mørkere, de handlede om ikke at gide leve mere.

»Jeg blev indlagt i maj, fordi jeg havde selvmordstanker, men det var kun en enkelt overnatning. Jeg var slet ikke tryg ved at tage hjem. Jeg sagde, at jeg ikke længere kunne mærke effekten af min antidepressive medicin, men jeg blev udskrevet til et akutcenter i Holstebro. Der tog jeg en overdosis af noget smertestillende«, siger Louise Kirk.

I den følgende tid blev Louise Kirk indlagt og udskrevet fem gange inden for godt en måned. Efter en overdosis blev hun indlagt akut på Herning Sygehus, men skulle overflyttes til Viborg og fik to overnatninger der.