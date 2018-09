Patient døde efter medicinfejl: Hospitalsledelse kan ikke afvise, at Sundhedsplatformen var årsagen

11 alvorligt syge kræftpatienter har fået en mangelfuld behandling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde på grund af regionens it-system, Sundhedsplatformen.

En af patienterne afgik ved døden, og hospitalets ledelse har erkendt, at det »ikke kan udelukkes«, at den mangelfulde behandling har været årsag til dødsfaldet.

En anden patient fik forlænget sin indlæggelse på hospitalet, mens de øvrige 10 patienter ikke tog skade af den mangelfulde behandling.

Det fremgår af en tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der i sidste måned aflagde et kontrolbesøg på hospitalets hæmatologiske afdeling.

De 11 kræftpatienter, der blev behandlet med kemoterapi, skulle være behandlet med et lægemiddel, der stimulerer deres knoglemarv og dermed styrker immunforsvaret.

Lægerne havde da også ordineret lægemidlet til patienterne, men ordinationen var forsvundet i Sundhedsplatformen, da de 11 patienter gik fra at være ambulante patienter til at være indlagt.

»Det er dybt beklageligt«, siger Beth Lilja, der er vicedirektør på Sjællands Universitetshospital.

Hun forklarer, at den patient, der døde, var en alvorligt syg mand, der blev indlagt på intensivafdelingen, hvor han ikke fik det ordinerede lægemiddel.

»Der er ingen, der kan sige, om han var død alligevel, men han skulle have haft sin behandling. Det er dybt, dybt beklageligt, at han ikke har fået det, og at han dermed ikke har fået de chancer, han skulle have haft«, siger Beth Lilja.

Patientens pårørende skulle være blevet informeret og have fået oplyst, at de har mulighed for at klage over sagen og søge erstatning.

Overlæger opdagede fejl

Det var fire overlæger fra hæmatologisk afdeling i Roskilde, der i april alarmerede Styrelsen for Patientsikkerhed.

Lægerne havde opdaget, at fem af deres kræftpatienter ikke havde fået den medicin, som lægerne havde ordineret.

En patient, der var indlagt med lymfekræft, var afgået ved døden, skrev lægerne i henvendelsen, som Politiken har fået aktindsigt i.

En anden patient, der var indlagt med forgiftning og havde »svær knoglemarvspåvirkning«, havde kun fået én dosis af den knoglemarvsstimulerende medicin, som skulle have været givet dagligt.

Denne patient overlevede, men lægerne fandt det helt uforsvarligt, at medicinen forsvandt fra Sundhedsplatformen, når patienten gik fra at være i ambulant behandling til at være indlagt.

»Sundhedsplatformen er i vores og andres øjne det største sikkerhedsmæssige problem, sundhedsvæsnet har stået over for i mange år«, skrev de fire overlæger.

»Det er vores klare indtryk, at problemet med SP og i særdeleshed medicinmodulet er permanent og ikke vil kunne imødekommes med yderligere undervisning eller de planlagte opdateringer«.

Styrelsen reagerede ved at bede hospitalet om at fremsende journaler på patienterne, og ved den gennemgang opdagede lægerne, at der var tale om et »større antal fejlbehandlede patienter«.

Styrelsen aflagde tilsynsbesøg på afdelingen 7. august og konkluderer i rapporten, at der var »alvorlige problemer« for patientsikkerheden i foråret.

Siden da har hospitalet rettet op på nogle af problemerne, så der nu på dette område er tale om »mindre problemer« med patientsikkerheden.

Styrelsen kunne under tilsynet ikke finde »egentlige tekniske fejl i Sundhedsplatformen som baggrund for fejlene i de 11 patientforløb«.