Hjertelægen fik danskerne ud at løbe, men kom i tvivl: »Vi kan jo ikke lade danskerne løbe rundt og dø«

Fakta

Eremitageløbet

Motionsløb på 13,3 km i Jægersborg Dyrehave nord for København. Ruten begynder ved Fortunen, går forbi Dyrehavsbakken, Peter Lieps Hus, Eremitageslottet, Raadvad og Eremitageslottet igen før de sidste bakkede kilometer mod mål ved Fortunen.

Søndag klokken 11 bliver den 50. udgave af Eremitageløbet skudt i gang. Siden første udgave i 1969 har over 650.000 løbere gennemført. Lørdag er sidste chance for tilmelding. Det sker på hjemmesiden www.elob.dk. Prisen er 350 kroner og inkluderer ud over startnummer en jubilæums-T-shirt og en medalje ved gennemførelse af løbet.

