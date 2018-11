Nye internationale anbefalinger til diabetes 2-mad: Spis mere grøn mad og få færre symptomer

Diabeteslægernes formand fastslår også, at det er »meget vigtigt« for diabetespatienterne at fokuserer »langt mere« på typen af kulhydrater »og så glemme procenten«.



»Patienter med type-2 diabetes bør holde sig fra de hurtige kulhydrater som forarbejdet rent sukker og i langt højere grad gå efter de komplekse kulhydrater fra fuldkorn og grove grøntsager«, siger Troels Krarup Hansen.

American Diabetes Association og European Association for the Study of Diabetes understreger, at de nævnte kostformer er billige, uden bivirkninger, men kræver undervisning og motivation, så det bliver en livslang kostændring, ligesom sociale barriere kan gøre det svært at leve udelukkende efter disse diæter.