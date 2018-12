»Det lyder betændt«: Ministerium spillede central rolle i sag om Peter Gøtzsche

Politikere undrer sig over, at Sundhedsministeriet bremsede pengestrøm til center på Rigshospitalet. I dag afleverer Peter Gøtzsche sit forsvarsskrift. Han føler sig som offer for et ’videnskabeligt justitsmord’.

Den korte version handler om en forsker, der for godt en måned siden blev varslet fyret fra Rigshospitalet, som havde mistet tilliden til ham efter 25 års tjeneste. Sagen afsluttet.

Men den går ikke. En note er aldrig nok, når hovedpersonen er en af Danmarks mest kontroversielle videnskabsmænd, overlæge og professor Peter Gøtzsche. Han har de seneste årtier trukket opmærksomhed til sig i sin kamp for at dokumentere, at medicin ofte slet ikke er så effektiv, som de, der laver og sælger den, påstår.

I dag afleverer han et 27 sider langt forsvarsskrift med bilag til Rigshospitalet, hvor han blandt andet konkluderer, at »den varslede fyring handler om at gøre en vigtig og troværdig stemme tavs«.

Han henter blandt andet næring til sin konklusion i det faktum, at sagen ikke kun har involveret ham og hans arbejdsgiver, men også trækker sine spor ind i Sundhedsministeriet – ministeriet blandede sig, da en konflikt mellem Peter Gøtzsche og ledelsen af et internationalt netværk af forskere skabte bølgegang i slutningen af september.

Blå Bog Peter Gøtzsche 69 år. Professor, dr.med. og tidligere direktør ved Det Nordiske Cochrane Center. Har ud over 70 artikler i de fem vigtigste videnskabelige tidsskrifter også skrevet de to kontroversielle bøger, ’Dødelig Medicin og organiseret kriminalitet’ (2013) og ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’ (2015).

Mest påfaldende er oplysningen om, at Sundhedsministeriet holdt en finanslovsbevilling tilbage til det forskningscenter, som Peter Gøtzsche var leder af på Rigshospitalet. I får først pengene, når I har løst konflikten og lever op til lovens betingelser for udbetalingen, lød budskabet fra Sundhedsministeriet, som dermed indirekte blandede sig i en personalesag på et hospital.

»Jeg kan godt komme i tvivl om, hvorvidt det er så fasttømret i finansloven, at de penge skulle tilbageholdes. Det bliver jeg nødt til at tale med sundhedsminister Ellen Trane Nørby om«, siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF), der er formand for Folketingets Sundhedsudvalg.

Det samme vil SF’s sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

»Jeg synes, det lyder betændt. Hvis man har haft som intention at gøre det besværligt for regionen og givet det indtryk, at det var en forudsætning for, at man kunne fortsætte, har vi et problem«, siger hun.

For at forstå, hvorfor sagen blev interessant for Sundhedsministeriet, skruer vi tiden tilbage til 26. september: Peter Gøtzsche er direktør for Det Nordiske Cochrane Center, der har til huse på Rigshospitalet og bedriver forskning i effekten af den behandling, som borgerne tilbydes i sundhedsvæsnet. Centret er samtidig en del af det internationale Cochrane-netværk, der denne dag sparker Peter Gøtzsche ud af netværket, fratager ham pladsen i sin ledelse og kræver ham fjernet som direktør for centret i Norden. Den officielle begrundelse er »et fortsat og sammenhængende mønster af ødelæggende og upassende opførsel gennem en årrække«.

Gøtzsche bliver taget på sengen. Det går op for ham, at meddelelsen om hans eksklusion ligger på forsiden af hjemmesiden for det center, han er blevet synonym med, ligesom hans navn er fjernet fra personalelisten. Ifølge Gøtzsche selv har han ikke opført sig ødelæggende, men han er i konflikt med lederen af Cochrane, Mark Wilson, og de to repræsenterer hver sin fløj i en uenighed om netværkets rolle og fremtid.