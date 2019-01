Min sidste smøg: »Den største forandring efter mit rygestop er, at cigaretterne ikke styrer mit liv. Nu styrer jeg selv mit liv«

Jeg kunne have slået ihjel for en cigaret på flyrejsen til Canada, husker den 64-årige korttegner og efterlønner Gitte Weber-Hansen. Trangen til smøger afbrød livets gøremål i 40 år. Men så blev hun mormor.

Jeg begyndte at ryge, da jeg var 14 år gammel. Jeg kom fra et hjem, hvor du skulle skære dig gennem røgtågerne. Dengang i slutningen af 1960’erne var det normalt med røgfyldte lokaler. Der blev røget overalt. Hvorfor begyndte jeg egentlig? Jeg ved det knap nok. Men det var noget med at være stor og sej. Jeg skulle inhalere, blive helt tummelumsk og vælte rundt på græsset sammen med de andre. Vi var nogle stykker sammen om det. Det var svimlende at inhalere. Det hele rutsjede rundt i hovedet, så jeg ikke kunne stå på mine egne ben. Jeg har røget mange forskellige mærker. Eiffel femstyks, York, Prince, Imperial og Look Light.

Serie Min sidste smøg Tre ud af fire rygere vil gerne holde op. De fleste har et eller flere forgæves forsøg på at kvitte røgen bag sig. Og skulle de leve deres liv igen, ville de aldrig have tændt den første cigaret.

Hvert år dør flere end 13.000 danskere af sygdomme, der er relateret til rygning. Tobak er dermed den største enkeltstående dræber i Danmark.

Vi fortæller fem historier om mennesker, der har røget deres sidste smøg. Vis mere

Der var to årsager, da jeg for ti år siden besluttede at holde op efter omkring 40 års rygning. Det ene var rygeloven. Det blev sværere at være ryger, fordi ikkerygere fik loven på deres side og blev så håndfaste. Jeg følte mig totalt bandlyst af alt og alle. Det betød enormt meget. Jeg trives ikke med, at folk ser skævt til mig, og det var, som om folk hele tiden følte mishag, når jeg røg. Hvis jeg stod og ventede på en bus og røg en smøg, så reagerede folk med væmmelse. De gik simpelthen væk, fra hvor jeg stod. Den lov var en revolution. Det andet var, at jeg skulle være mormor. Jeg ville ikke stå med en lille baby og lugte af røg. Jeg kunne ikke se for mig, at jeg gik ud og tog en smøg og trak lugten med ind til mit barnebarn. Det er pudsigt. Da jeg selv fik barn, tænkte jeg overhovedet ikke sådan.

Mange troede ikke på mig, men jeg var fast besluttet. Det var vemodigt at sige farvel til noget, jeg havde haft det så godt med. Der var en vis tristhed forbundet med at ryge den sidste cigaret og tænke ’okay, nu er det slut’. Samtidig var jeg usikker på, om jeg kunne klare det. Jeg var hjemme og nød den helt for mig selv. Den var dejlig. Meget dejlig.

Jacob Strachotta har skrevet en bog om rygestop på seks dage. Der hører en cd med. Det var ikke hypnose, men derhenad. En stemme talte til mig om, at jeg skulle forestille mig at få røgen ind og mærke, hvordan suget fra cigaretten steg op i hovedet og bredte sig ud i alle venerne. Jeg kunne næsten få den rare følelse og få pulsen ned ved bare at lytte til cd’en. Det gjorde jeg i rigt mål. Når jeg desperat og rystende vågnede om natten med trangen til en cigaret, satte jeg cd’en på og kunne falde ned og falde i søvn. Det fjernede trykket inden i mig. Jeg brugte den et par måneder. Der var ikke så mange slags midler til rygestop dengang. Jeg havde et lille plastikrør med nikotin-ampuller, som jeg sugede i ved nødstilfælde, når jeg blev bragt ud af balance. Det kunne være under diskussioner med min mand. Så var jeg nødt til lige at tage et sug.

De første år efter mit rygestop mærkede jeg engang imellem trangen til at ryge. Jeg holder meget af at cykle i den svenske natur, og når jeg kom ned til en lille sø og skulle holde pause, havde jeg bare lyst til en smøg for at fuldende oplevelsen. Det var en stor nydelse for mig at ryge og mærke nikotinen sprede sig rundt i kroppen. Jeg fik et kick, selv om det ikke var voldsomt. Og når jeg steg af cyklen ved en skovsø, havde jeg sådan lyst til den følelse. Men jeg lod være.