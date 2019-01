Lars Løkkes plan for 2025: Sundhedsreform skal sikre 500.000 færre sygehusbesøg

Statsministeren vil have kommunerne til at tage sig af langt flere behandlinger fremover.

Lars Løkkes plan for 2025:

40.000 færre indlæggelser og en reduktion på 500.000 i antallet af ambulante behandlinger på de danske sygehuse.

Det er ambitionen for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i forbindelse med regeringens kommende udspil til en stor sundhedsreform. Det skriver DR.

Det gælder især kronisk syge patienter, der fremover skal behandles på lokale sundhedshuse landet over.

»Folk udskrives og er nødt til at blive genindlagt få timer efter, fordi samspillet simpelthen ikke er godt nok. Der er et kæmpe potentiale i at få bygget en langt stærkere bro mellem sygehus, kommune og almen praksis. Det er det, sundhedsreformen skal tage hånd om«, siger Lars Løkke Rasmussen til DR.

Han påpeger behovet for at styrke kommunerne og de praktiserende læger rundt i landet med, at samarbejdet mellem regioner, kommuner og de praktiserende læger i dag langt fra fungerer som det burde.

Statsministerens plan er, at antallet af indlæggelser og ambulante behandlinger skal være kraftigt reduceret i 2025. Det skal blandt andet ske ved at tilføre penge og sundhedspersonale til kommunerne og de almene lægepraksisser.

DR spørger også Lars Løkke om hans udspil betyder, at Regionerne skal nedlægges, men det spørsmål svarer han ikke klart på.

»Vi præsenterer vores oplæg, når vi er klar til at præsentere vores oplæg. Jeg kan godt forstå, når vi er i en situation, hvor vi ikke har en samlet tegning, så er der mange myter, og der kan være mange bekymringer, og det reagerer folk på, og det ser jeg som noget helt naturligt«.

»Men helt ærligt: Jeg har arbejdet med sundhedspolitik, siden jeg blev amtsborgmester i Frederiksborg Amt i 1997. Jeg opfandt regionerne, fordi det var svaret på datidens udfordringer. Jeg forbeholder mig altså også retten til nu at komme med mit bud på, hvad jeg tror, Danmark har brug for de næste ti år«, siger Lars Løkke i interviewet.