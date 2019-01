Lægeformand om Løkkes sundhedsudspil: »Det virker ret voldsomt«

»Det virker ret voldsomt. Det er meget store tal indenfor en ret kort årrække«.

Sådan lyder reaktionen fra Christian Freitag, formand Praktiserende Lægers Organisation (PLO), efter statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i et interview med DR lægger op til, at regeringens kommende sundhedsreform skal sikre 40.000 færre indlæggelser og en reduktion på 500.000 i antallet af ambulante behandlinger af kroniske syge på de danske sygehuse allerede i 2025.

Patienterne skal i langt højere grad behandles hos de praktiserende læger, lyder statsministerens ambition. Og det mener Christian Freitag, at de fleste sikkert synes er en glimrende ide.

»Jeg tror overordnet, at alle kan være enige om, atLars Løkke Rasmussens udspil er en besnærende tanke. Der er jo logik i det,fordi vi i efterhånden mange år har talt om, at den del af det danskesundhedsvæsen har haltet bagefter«, lyder det fra PLO-formanden, der anerkender statsministerens oplevelse af, at der er problemer i samarbejdet mellem regioner, kommuner og de praktiserende læger.

Men Christian Freitag er bekymret for det han kalder »dimensioneringen« i Lars Løkke Rasmussens plan. For der er ikke længe til 2025, siger han, og nævner blandt andet, at de praktiserende læger de seneste par år generelt har haft lukket for tilgang.

»Det er jo et skilt vi sætter op i vinduet, fordi vi ikke kan lave mere. Det skilt bliver ikke hevet ned før der sker et eller andet i vores struktur. Så det er et svært udgangspunkt at have så store ambitioner for«, forklarer Christian Freitag, der også har svært ved at se så mange forebyggelige indlæggelser og så mange konsultationer, som Lars Løkke Rasmussen drømmer om at føre ud i livet.

»Både rent fagligt, men også fordi, jeg heller ikke tror, at væksten i vores branche kan følge med. Det er begrænset, hvor hurtigt en branche som vores kan vokse, fordi det tager tid at uddanne læger«.

En voksende sundhedsbyrde

Dagens udspil fra Lars Løkke Rasmussen kommer ikke som en overraskelse. Allerede i sin nytårstale lancerede statsministeren planen for en sundhedsstruktur med stærkere sammenhæng mellem sygehuse og kommuner.

»Alt for mange svagelige ældre bliver indlagt igen og igen. Og alt for mange bliver udskrevet til ingenting. Fordi den ene hånd ikke altid ved, hvad den anden gør. Og fordi der er for lidt tid til at holde i hånd. Jeg tror, de fleste af os kender det. Fra os selv. Fra vores pårørende. Det gør jeg i hvert fald. Det skal vi gøre meget, meget bedre. Det vil I høre mere om i det nye år«, lød det.

Den del af Lars Løkke Rasmussens sundhedsreform tager blandt udgangspunkt i, at vi i fremtiden bliver flere ældre og at der i fremtiden også vil være flere danskere med kroniske sygdomme.

Om seks år vil der ifølge Danmarks Statistik være 145.000 flere over 65 år end i dag.

Samtidigt viser en analyse fra Finansministeriet fra sidste år, at der fra 2015 til 2030 kommer 31 procent flere med rygerlunger, kol og 85 procent flere med type 2-diabetes. Men allerede i dag har hver tredje dansker mindst én kronisk sygdom.

Hvad er planen?

Derfor efterlyser Christian Freitag fra de Praktiserende Lægers Organisation, at Lars Løkke Rasmussen kommer med en mere konkret plan.