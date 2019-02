Tusinder af lægebesøg kan undgås

I dag skal man have en henvisning fra sin praktiserende læge, før man kan få offentligt tilskud til behandling hos en fysioterapeut. Hvis der i stedet var direkte adgang til fysioterapi med offentligt tilskud, ville det kunne spare tusindvis af lægebesøg. Det kunne være med til at løse et af det danske sundhedsvæsens største problemer – lægemangel.

De tre hyppigste årsager til, at danskerne går til læge, er ondt i lænden, slidgigt og ondt i nakken. Det er årsag til 24 procent af alle konsultationer, viser en undersøgelse af 20 lidelser. Fælles for de tre er, at fysioterapi ofte kan lindre.

Folk med de tre lidelser har 8,1 millioner lægebesøg årligt, viser de seneste tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Hvis blot 10 procent af dem gik direkte til fysioterapeut, ville det spare 810.000 lægebesøg årligt.

Direkte adgang til fysioterapi med tilskud bliver af den årsag et krav fra Dansk Folkeparti, når forhandlinger om regeringens sundhedsreform begynder i næste uge.

»Vi bruger alt for mange ressourcer hos de praktiserende læger på at få en henvisning til fysioterapeut. Vi kunne bruge meget af lægens tid meget bedre, for man render jo ikke til fysioterapeut for sjov«, siger Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ønsker, at langt flere skal behandles tæt på eget hjem af egen læge eller i kommunen frem for på de specialiserede hospitaler. Hans målsætning er, at 500.000 ambulante hospitalsbesøg i 2025 løses tættere på hjemmet, mens 40.000 indlæggelser undgås.

Udenlandske erfaringer inspirerer

Problemet med Løkkes plan er, at Danmark akut mangler praktiserende læger, som skal overtage patienter fra hospitalerne. For fem år siden havde 38 procent af alle praktiserende læger lukket for tilgang af nye patienter, fordi de havde alt for mange. I dag er det tal vokset til 70 procent.

I andre lande er det i dag helt normalt at tage direkte til fysioterapeut uden at runde lægen først. I mere end halvdelen af EU har borgere mulighed for direkte fysioterapeut med tilskud. Studier fra Norge, Holland, Skotland, Sverige og USA har vist, at det er effektivt og billigt. Region Hovedstaden vil på den baggrund begynde et forsøg senere på året med netop direkte adgang til fysioterapi med tilskud.

»Generelt viser studierne, at direkte adgang til fysioterapibehandling har resulteret i lavere omkostninger, kortere behandlingsforløb og højere patienttilfredshed«, skriver hovedstadens embedsmænd i projektbeskrivelsen.

De praktiserende læger skal have frigjort mere tid, hvis Løkkes reform skal reform lykkes, erkender Praktiserende Lægers Organisation, som ikke afviser forslaget.

»Jeg kan se fordele og ulemper«, siger PLO-formand Christian Freitag.

»Vi mangler virkelig viden på området, for der er ingen tvivl om, at bevægeapparatsområdet er kæmpestort og fylder enormt i hele sundhedsvæsenet. Det vil være fantastisk godt, hvis vi kunne blive aflastet«, siger han.