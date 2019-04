Klarlunds klumme: Var det noget med et vaginal-æg a la Gwyneth Paltrow?

FOR ABONNENTER

Var det noget med et jadeæg i vagina? Eller et lavement serveret til morgenkaffen? Det er bare to af de produkter, der lanceres af skuespiller Gwyneth Paltrow, som ejer helsefirmaet Goop. Hun advokerer også for at lade sig stikke af bier for at kurere gamle sår, mens eksperter råber på risiko for allergisk chok. Et andet råd handler om vaginal steam, der går ud på at sidde overskrævs på en gryde med varmt vand. Det fik læger på barrikaderne med advarsler om, at varm damp kan ødelægge syrebasebalancen i vagina og give alvorlige brandskader. Paltrow sælger også sandaler med krystaller, der skal beskytte mod elektromagnetisk stråling, samt en bestøver, kaldet en Psychic Vampire Repellent, der skal sprøjtes rundt om hovedet for at beskytte mod »psykiske angreb og emotionel skade«.