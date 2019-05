Læger: Dyr sygehusmedicin æder regionernes penge

De seneste år har læger, sygeplejersker og pårørende advaret om, at de ikke kan løbe hurtigere, og at de årlige besparelser er en direkte trussel mod patientsikkerheden. Nu leverer Lægeforeningen en forklaring.

Et nyt notat fra foreningen viser, at stigende udgifter til hospitalsmedicin langt overstiger de ekstra penge, som regionerne har fået. I 2017 og 2018 fik regionerne samlet tilført 700 millioner kroner ekstra ved de årlige økonomiforhandlinger med regeringen. Men væksten til sygehusmedicin steg i samme periode med knap 1,1 milliard kroner. Derfor har regionerne måttet finde de ekstra millioner til hospitalsmedicin ved årlige sparerunder.

Vi kan behandle flere mennesker for flere sygdomme – vi mangler dog flere midler. Der bliver skabt et modsætningsforhold mellem udgifterne til lægemidler og personale Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningen

»Vi er langt ude over, at man bare kan løbe hurtigere«, siger formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing. Han sætter spørgsmålstegn ved, om politikerne har forstået alvoren: »Noget tyder på, at de ikke har«.

Notatet viser også, at hvis man medregner ekstra penge til regioner fra finanslovene i 2017 og 2018, så råder regionerne over knap 0,2 procent mere årligt, når medicinudgifterne er betalt. Men de ekstra penge skal gå til en lang række øremærkede krav fra Christiansborg, eksempelvis ny hpv-vaccine og kræftapparatur, samt til de markant flere ældre, fødende og små børn. Ifølge Lægeforeningen har personalet derfor svært ved at løse opgaverne på en ordentlig måde.

»Mange hospitalsansatte oplever, at dagligdagen bliver så fortravlet, at patientsikkerheden forringes«, siger Andreas Rudkjøbing.

Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet, bekræfter tallene og genkender konklusionen. Han forklarer, at personalet oplever »klinisk udbrændthed«: Uanset hvor hårdt de knokler, oplever de at svigte patienterne.

Der er brug for politisk mod til at nedprioritere sygehusmedicin og behandlings- og ventetidsgarantierne, som binder ressourcer på områder, hvor det måske ikke er mest oplagt at bruge dem Jes Søgaard, sundhedsøkonom

Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V), fastslår, at pengene fra økonomiaftalerne »i meget, meget høj grad er gået til medicinregningen« i en tid med markant flere ældre og behandlingskrævende patienter.

Ifølge regionernes medicinindkøber, Amgros, blev der indkøbt sygehusmedicin for 4 milliarder kroner i 2007. I 2018 var det steget til 8,9 milliarder kroner.

Hvad er det egentlig, regeringen har gjort? De har brugt flere penge på skattelettelser, end de har brugt på at løfte sundhedsvæsenet Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører (S)

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) afviser, at sygehusmedicin æder budgetterne op og peger på, at regeringen år for år har tilført flere penge. Hun peger på tal, der viser, at godt nok er medicinudgifternes andel af regionernes regnskaber steget i de seneste år, men i forhold til for 10 år siden, er der sket et fald.

»Medicinudgifterne udgør i dag procentuelt mindre end for 10 år siden, fordi vi i regeringen har afsat langt mere til sundhedsvæsenet end stigningen i medicinpriserne«, siger hun.

Hvis Socialdemokratiet bliver regeringsparti efter valget, vil det ifølge sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen tilføre 2 milliarder kroner ekstra årligt til sundhed frem til 2025. Den nuværende regering vil ikke fastsætte et ekstakt beløb, men vil kompensere sundhedsvæsenet »år for år«, siger Ellen Trane Nørby.

Sundhedsvæsenets budget er hvert år siden 2010 vokset med omkring 1 procent, viste en rapport fra Vive i december. Ifølge de to professorer i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg og Kjeld Møller Pedersen skal budgetterne vokse knap 2 procent årligt, svarende til 3-4 milliarder kroner, hvis sektoren skal kunne tilbyde det voksende antal patienter det nuværende niveau og samtidig have råd til nye behandlinger.