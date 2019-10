Aldrig har så mange lægemidler manglet på apotekshylderne

»Det kan de fleste borgere godt vente på, men problemet er selvfølgelig stort for de patienter, hvor restordren er kritisk, og det er umuligt at skaffe den medicin, som de skal bruge«, siger Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening.

Lægeforeningen har siden foråret forsøgt at skabe opmærksomhed om problemet.

»Det her er et væsentligt og voksende problem, vi skal tage alvorligt. Jeg får i stigende grad henvendelser fra kolleger, der har udskrevet et præparat, som patienterne ikke kan få, når de står på apoteket, og hvor apoteket ikke kan svare på, hvornår medicinen kommer igen. Det giver besvær for os læger, for apoteket og især for patienterne, der kan blive utrygge«, siger praktiserende læge Tue Flindt Müller, formand for Lægeforeningens lægemiddeludvalg.

Mange forklaringer

Restordre kan skyldes en for lille produktion til verdensmarkedet, færre fabrikker, produktionsfejl, mangel på de kemiske råstoffer eller problemer med at opfylde EU’s nye sikkerhedskrav til lægemiddelpakninger, så forfalskninger undgås.

Problemet med restordre er mest udbredt for den apoteksmedicin, der ikke længere er patenteret. Når et lægemiddel ikke længere er patenteret, må andre firmaer sælge identiske kopier, og det får prisen til at falde drastisk.

I Danmark skifter priserne hver 14. dag, og tilskud sættes efter det billigste alternativ af præparatet. Det har sikret Danmark EU’s næstlaveste medicinpriser efter Holland og er en del af den nationale danske forklaring på problemet.