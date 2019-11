Vi er en nation af 'hjemmeskidere': To ud af tre danskere foretrækker at lave stort derhjemme

Langt de fleste af os vil helst bruge toilettet derhjemme — mange i en sådan grad, at de aldrig laver lort uden for hjemmet. Men det er udtryk for en ny afføringsskam, der giver mavesmerter og helbredsproblemer, advarer eksperter.

Ude klamt, hjemme bedst. Sådan kan danskernes forhold til toiletbesøg af den store slags bedst beskrives. Hvis trangen melder sig, mens vi er på job, uddannelse, restaurant eller hos venner, foretrækker de fleste af os at vente, til vi er hjemme igen. Det viser en ny undersøgelse, Megafon har foretaget for Politiken.

Ud af de 1.052 repræsentativt udvalgte medvirkende i undersøgelsen svarer mere end 2 ud af 3, at de foretrækker at gå på toilettet derhjemme. For hver tredje er modstanden mod at bruge andre toiletter end deres eget så udtalt, at de stort set aldrig har afføring andre steder end derhjemme.

Det er især klamme toiletter, der afholder os fra at lave stort uden for hjemmet — det gør sig gældende for to ud af tre. Men frygten for, at andre skal opdage, hvad vi har gang i, er også en vigtig faktor. Således fortæller halvdelen af de adspurgte, at de undgår toiletbesøg uden for hjemmet, fordi de ikke bryder sig om, at andre skal se, lugte eller høre dem forrette deres nødtørft. Og det er et problem, mener ekspert.

»Hvis man undertrykker trangen en enkelt gang, når man er på besøg hos nogle venner, eller der ikke lige er et toilet i nærheden af, hvor man befinder sig, så sker der intet ved det. Men hvis man for eksempel hver dag på arbejde lader være med at gå på toilettet, selv om man egentlig skal, så er det den sikre vej til at få forstoppelse, ondt i maven og måske endda hæmorider og på sigt også udposninger på tarmen«, siger Mette Borre, klinisk diætist med speciale i mave-tarm-sygdomme på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Mette Borre forklarer, at når trangen melder sig, ligger afføringen klar i endetarmen og har den rigtige konsistens, så den er nem at komme af med. Men hvis man vælger at holde sig, tvinges afføringen tilbage i tyktarmen, hvor den ligger og bliver hård og knoldet, fordi tarmen fortsætter det arbejde, den er skabt til – at trække væske ud af tarmindholdet.

»Mange vil opleve, at trangen efterhånden forsvinder, hvis man ofte har undertrykt den, og det bliver svært at mærke, hvornår man egentlig skal på toilettet«, siger Mette Borre.

Bramfri toiletbesøg

»Det er jo skrækkeligt«.

Sådan lyder speciallæge i mave-tarm-sygdomme Dennis Raahaves reaktion, da han hører resultaterne af Megafon-undersøgelsen. Han er seniorforsker ved Nordsjællands Hospital og forfatter til bogen ‘Den skjulte forstoppelse – få styr på dine tarme’. Gennem sin lange karriere har han arbejdet for, at vi skal få et mere naturligt forhold til vores afføring.

»Mange har et helt forkvaklet forhold til det, og det giver masser af maveproblemer, som kunne undgås, hvis bare alle turde stå ved, at de er helt normale mennesker. Afføring er i virkeligheden noget, man skal være stolt af. Den hører med til livet, den er en del af vores biologi, og den viser, at vi har en velfungerende krop«, siger han.

»Ligesom når hjertet slår, og vi trækker vejret«.

Dennis Raahave er af den opfattelse, at vores afføringsskam, som han betegner fænomenet, slår rod allerede i barndommen hjulpet på vej af en fremmedgørelse i form af, at vi ynder at opfinde alskens dækord, der skal sløre vores forehavende, når vi går på toilettet.

»Man laver pølser, bummelum, nummer to, puha, og hvad man ellers kan finde på. Når samfundet omkring en har den kollektive forståelse, at man endelig ikke må kalde lorten for det, den er – nemlig lort – så bliver det mystisk, og man kan næsten ikke undgå at få et unaturligt forhold til det«, mener han.

Derfor er det med glæde, at han hører sine børnebørn bramfrit sige, »jeg skal lave lort«, og »jeg skal skide«.

»Det er en sund udvikling, der er i gang, når daginstitutionerne bruger de ord. Vi skal kunne tale om lort uden at blive forlegne eller pakke det ind. Det er første skridt på vejen til at få et naturligt forhold til vores afføring«.

Han opfordrer alle, der oplever, at de har et problem med at følge trangen, når den opstår, fordi de ikke lige er hjemme ved deres eget toilet, til at gå i gang med en intellektuel bearbejdning.

»Populært sagt, må man lære at skide på, hvis det ikke lugter så godt, det man lige har afleveret«.