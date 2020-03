Sundhedsstyrelsen gør klar til epidemi: »Det er en ekstraordinær situation. Jeg har ikke prøvet noget lignende«

Alle landets respiratorer bliver fundet frem fra kældre og lagre. De skal redde livet for de danskere, der bliver hårdest ramt af den ny coronavirus. Sundhedsstyrelsen planlægger ud fra, at over en halv million bliver smittet. Og det er bare i den første bølge af en epidemi, der skridt for skridt kommer nærmere. Det fortæller Helene Probst, der er centerchef for planlægning i Sundhedsstyrelsen.

En respirator holder liv i et menneske, som ikke kan trække vejret selv. Med en indstillet frekvens pumper maskinen luft ned i lungerne via en slange, der sidder fast i patientens mund, og tillader samtidig, at luften kan slippe ud igen. Ofte vil patienten være bedøvet og sove tungt i hospitalssengen, mens behandlingen pågår. Den eneste lyd er en tung, maskinel og rytmisk susen, der fylder stuen, mens en årvågen sygeplejerske time efter time og dag efter dag holder øje med maskine og patient. I tavshed bider nervøse pårørende negle. Uhyggeligt og fredfyldt ser det ud.

Denne maskine bliver et helt afgørende redskab under en epidemi med den ny coronavirus, der giver sygdommen covid-19. Den skal redde menneskers liv ved at trække vejret for dem, mens deres immunsystem dag for dag kæmper mod virus, indtil infektionen i deres lunger forhåbentlig er slået så meget ned, at de selv kan fylde lungerne med den ilt, der er nødvendig for at leve.

Find alle respiratorer

Derfor har Sundhedsstyrelsen de seneste dage været i fuld gang med at finde ud af, hvor mange fungerende respiratorer Danmark råder over lige nu. Det er ikke et tal, man lige kan slå op i en af landets utallige databaser om sygdom og sundhed. Der kan blive brug for hver eneste hengemte, men velfungerende maskine, nu hvor myndighederne forbereder sig på en epidemi, hvor vi i løbet af tre måneder kan få over en halv million smittede borgere.

»Vi har bedt de fem regioner oplyse, hvor mange respiratorer de har på de offentlige hospitaler, på deres lagre og i kældre. Vi har kontaktet alle privathospitaler og bedt om samme oplysninger. Og vi har kontaktet militæret, som også har respiratorer til brug på nødhospitaler«, fortæller læge Helene Probst, der er centerchef for planlægning i Sundhedsstyrelsen.

»Det er en ekstraordinær situation. Jeg har ikke prøvet noget lignende«, siger hun.

Mens det er direktør Søren Brostrøm, der på pressemøder – senest i går sammen med blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) – giver status på sygdommen og informerer om nye tiltag i kampen mod coronavirus, sidder Helene Probst på en central post i det maskinrum, der skal gøre sundhedsvæsnet parat til at håndtere alle de patienter, som vil få brug for hjælp. Det er en vældig opgave. Kloge folk har sagt, at det danske sundhedsvæsen er som en supertanker, der ikke lader sig flytte så let. Men der bliver brug for, at tankskibet ændrer retning.

Det handler om at redde menneskeliv. Hvis nogen indtil nu har været i tvivl om, at den nye coronavirus, der giver sygdommen covid-19, er alvorlig, kan de slå op på side 11 i den rapport, som Sundhedsstyrelsen lagde på sin hjemmeside tirsdag. Den hedder ’Covid-19: Risikovurdering, strategi og tiltag ved epidemi i Danmark’ og rummer et estimat over, hvor mange mennesker der vil dø af sygdommen i løbet af en epidemis første bølge, der forventes at vare tre måneder.

Det vil mellem 1.680 og 5.600 personer, estimerer Sundhedsstyrelsen. Til efteråret kan der komme en ny bølge. Og det kan der komme, indtil en vaccine bremser udbredelsen, eller til vi alle sammen inden for måske tre-fire år har haft den ny coronavirus og er blevet immune. Så kan man selv sidde og gange op. Men styrelsen understreger, at »det danske sundhedsvæsen vil kunne iværksætte særdeles effektive tiltag, der gør, at dødeligheden forventes at være i den lave ende af spektret«.

Det er de tiltag, som Helene Probst og hendes kolleger arbejder med. De har talt sammen, at der på landsplan er 420 intensive sengepladser med respiratorer på hospitalerne. Dertil kommer, at der også er respiratorer på operationsstuer og på de stuer, hvor patienter ligger og vågner op efter en operation. Endelig er der et antal såkaldt intermediære stuer, der også har respiratorer. Det præcise antal er ikke gjort op endnu.

»Men det er min forventning, at vi har nok, hvis vi iværksætter de rette tiltag. Det handler både om at forhale epidemien ved at fortsætte med alle de tiltag, der er iværksat for at mindske smittespredning, og så kan vi blive nødt til at prioritere i sygehusvæsenet, så vi i en periode udelukkende behandler de kritisk syge«, siger Helene Probst.

Hjælp fra pensionerede læger

I skuffen ligger der allerede beredskabsplaner for, hvordan sundhedsvæsnet skal indrette sig ved en pandemi. Men da covid-19 er en ny og hidtil ukendt sygdom, er der brug for en plan, der tager udgangspunkt i lige præcis den sygdoms karaktertræk. Blandt andet viser den accelererende udvikling af sygdommen i Norditalien, at der også sker smitte fra personer, som har meget lette symptomer. Myndighederne dernede har vurderet, at smitten spredte sig i ugevis, før udbruddet blev opdaget. Der er risiko for, at vi vil se en lignende udvikling i Danmark, og det skal en coronaplan tage højde for.