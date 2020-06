Pers hustru er uden for rækkevidde blot 50 meter fra bænken

Efter flere måneder uden nogen form for kontakt kan Per Makwarth nu besøge sin hustru på plejehjem én gang om ugen. Det har været nødvendigt, mener formanden for udvalget for ældre og handikappede i Halsnæs Kommune, hvor der fra i dag dog åbnes op for to besøg om ugen.