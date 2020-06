Kapitel 5: Det var en mærkelig dag, da Frederik stod med blodig trøje, selvmordsforsøg og en dreng, der havde tabt i FIFA

Sygeplejerske Frederik Hjuler scanner konstant omgivelserne for genstande, som patienter kan skade sig selv med. Han var bange for, at han ville komme til at kede sig, da han blev ansat på afsnit B 204. Sådan er det ikke gået.