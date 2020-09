Danskerne bliver smittet med corona alle vegne. Her er de coronasmittedes egne bedste bud på, hvor de er blevet smittet

Det er i stort set alle livets sammenhænge, at borgere bliver smittet med coronavirus. Det er på jobbet, i skolen, på uddannelsen, når vi er sammen med venner eller går til fester og fejringer. Det viser en opgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Samtidig er det værd at bemærke, at på de fleste sager er der ingen oplysninger om, hvor borgeren er blevet smittet. Enten aner vedkommende det ikke, eller også er det ikke blevet noteret under det interview, som styrelsens ansatte laver.

»Vi har en ret stor del, hvor der ikke er registreret noget om det spørgsmål. Vi arbejder hele tiden på at få en endnu bedre registrering«, siger Bente Møller, der er konstitueret enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

I perioden 10. til 21. september 2020 blev der oprettet 4.633 sager om coronasmittede borgere i styrelsen. Hvad angår formodet smittekilde står der ’ukendt’, ’uoplyst’ og ’tom’ ud for tilsammen 2.521 sager, altså størstedelen, mens borgeren i de resterende sager har oplyst, hvor vedkommende selv tror, at smitten er sket.