Nyt testsystem: Tænk på din sygdom som før corona

Har du brug for at talemed en læge eller blive tilsetaf en læge for din sygdom, som måske, måske ikke er covid-19?

Det er det vigtigste spørgsmål, du resten af efteråret og vinteren skal stille dig selv, hvis du bliver syg og måske har covid-19, måske lungebetændelse, måske influenza, måske.

Onsdag ændrede Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen endnu en gang systemet for adgang til coronatest, ligesom patientens vej mod hjælp blev ændret.

Fremover kan alle få en coronatest uden en lægehenvisning. Folk med milde sygdomsymptomer, der kan være tegn på virushærgen i kroppen, skal nu bare gå ind på coronaprover.dk og bestille testtid og ellers blive hjemme i sengen og pleje sygdommen, uanset om de har corona eller ej.

Det er nyt. Indtil i går skulle alle med sygdomstegn, der kunne være covid, have en lægehenvining, før de kunne få en test. Da virusbølgen efter sommerferien tog til i fart, og vi nåede langt over 50.000 daglige coronatests, lagde det et gevaldigt pres på de mindre end 3.500 praktiserende læger. Deres telefoner duttede døde, fordi tusindvis af småsyge borgere, der ellers ikke havde brug for at tale med lægen, havde brug for en lægehenvisning til test. De lagde beslag på telefonlinjerne, så andre og måske langt mere alvorligt syge borgere ikke kunne komme igennem på telefonen.

Det var og er uholdbart, når vi går en kold og mørk årstid i møde, hvor infektionssygdomme altid sender markant flere mod sygeseng og lægehjælp. Det er nu ændret, så småsyge ikke behøver testhenvisning, så hjertepatienten eller den gravide igen kan få fat på lægen.

Men den syge borger uanset lidelse kan have brug for at blive tilset af en læge og måske få behandling, for lider patienten af en bakteriel lungebetændelse, der kan behandles med antibiotika, eller covid-19?

Nye hosteklinikker

Indtil nu har virus kørt de praktisernede læger selvvalgt ud på et sidespor, for de har ikke måttet tilse sygdom, der kunne være covid. Ingen har ønsket, at hostende, måske smittede patienter skulle smitte venteværelsets ældre, skrøbelige, multisyge borgere.

Derfor har alle syge, børn såvel som voksne, med behov for at møde en læge, været sendt til udredning på hospitalerne. Det har presset særligt børneafdelingerne og akutmodtagelser. Mange af de syge, der har været sendt mod hospitalet, ville normalt uden en coronapandemi været tilset og afsluttet hos egen læge eller hos vagtlægen/1813.

Det er uholdbart, når vi går kolde og mørke måneder i møde. Derfor bliver det ændret. Og derfor skal vi alle, når vi bliver syge, stille os det indledende spørgsmål: Har jeg brug for at tale med en læge eller blive tilset af en læge for min sygdom?

Er svaret ja, er næste spørgsmål, om sygdommen er så akut, at det skal være i dag? Eller om det kan vente til i morgen?

Ved akut sygdom, muligvis covid, skal syge borgere fremover til nye vurderingsklinikker, kendt som hosteklinikker. Her kan syge både blive coronatestet og undersøgt af sundhedspersonalet, som så sender den syge hjem i seng og selvisolation igen. Eller indlægger den syge.

Kan den moderat syge med behov for lægehjælp dog vente en dags tid, får syge fremover via en lægehenvisning foretaget en hurtig coronatest med en ’forlomme’. Er testen negativ, kan den syge dagen efter troppe virusfri op hos egen læge til undersøgelse og behandling. Er den positiv, tilses den syge på en vurderingsklinik eller ved forværring på hospital.

Formålet med det nye setup er at skabe et robust system, hvor egen læge igen hjælper syge borgere – men kun, hvis de er virusfri. De nye vurderingsklinikker fungerer i ’krigstid’ som et fremskudt brohoved mellem egen læge og hospitalerne, så al sygdom, der minder om corona, ikke i de kommende mørke måneder skal ind på hospitalerne, hvor de normalt har travlest.

Regionerne etablerer i øjeblikket de nye vurderingsklinikker med læger, sygeplejersker og andet personale, og her vil løsningerne være forskellige, dikteret af geografi.

Det netop præsenterede er ingen ny teststrategi. Der er eksempelvis ikke lagt bånd på danskernes mulighed for test, som mange fagfolk ellers har fremført ønske om, herunder Praktiserende Lægers Organisation. Coronatests er fortsat den eneste sundhedsydelse i det skattefinansierede sundhedsvæsen, som den enkelte borger selv beslutter sig for at få foretaget. Alt andet visiteres borgere til efter et fagligt skøn.

Regeringen har valgt, at det er coronakrisens mange millioner kroner dyre daglige ekstraudgift for at skabe tryghed i befolkningen og sikre mest opsporing af smitte. Og intet tyder på, at det bliver ændret.