»Det kommer til at blive værre, før det bliver bedre«

Nu må regeringen hoste op med en langsigtet plan for, hvilke restriktioner befolkningen og erhvervslivet skal leve under gennem de kolde måneder, indtil foråret forhåbentlig lægger en dæmper på coronavirus’ mulighed for at sprede sig.

Sådan lyder det fra borgerlige politikere, der udtrykker en dyb frustration over, at der nu endnu engang er udsigt til, at regeringen vil skærpe regler og påbud for at holde epidemien nede. Det er nu ikke fordi, politikerne mener, at man bare skal lade stå til, dertil har coronavirus alt for godt fat, men de efterlyser en plan, der rækker længere ud i fremtiden end nogle uger som hidtil. Og de spørger, hvornår det nationale varslingssystem om corona kommer? Statsminister Mette Frederiksen (S) nævnte det i juni og sagde i sin åbningstale i Folketinget 6. oktober, at det »inden længe« vil blive præsenteret. Det skal give mere forudsigelighed om, »hvad vi gør, hvis smitten stiger«, sagde hun.

»Kom nu med den plan«, siger en tydelig frustreret sundhedsordfører Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti.