Professorer kritiserer Statens Serum Institut: Holder på vigtige data der førte til nedlukning og minkaflivning

Fire professorer kritiserer, at Statens Serum Institut endnu ikke har offentliggjort de helt centrale data, der er den direkte årsag til, at alle mink i Danmark nu skal slås ihjel, og syv kommuner i Nordjylland lukkes ned.

»Jeg synes helt klart, at de skal fremlægge de nye data, så vi kan se, om der er grund til så dramatiske vendinger som frygten for en helt ny, parallel epidemi med det her muterede minkvirus, som jeg har meget svært ved se for mig«, siger professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet Søren Riis Paludan.

Regeringen drastiske beslutning onsdag skyldes en ny risikovurdering fra Statens Serum Institut (SSI) fra tirsdag denne uge, hvori fagfolkene fastslår, at »en fortsat minkavl under en igangværende covid-19 indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder muligheder for at forebygge covid-19 med vacciner«.