Pårørende til psykisk syge: Skriv ind i loven, at vi har krav på hjælp

Selvmordsforsøg og ufattelig psykisk smerte. Tommy og Marianne Sørensens 17-årige datter blev psykisk syg, og mens de kæmpede for hende, blev de selv mere og mere pressede. Marianne Sørensen fik angst og blev sygemeldt, og begge har i dag koncentrations- og søvnbesvær. Parret er nu med i en dokumentar om pårørende til psykisk syge.

De helbredsmæssige konsekvenser er veldokumenterede i forskningen. Eksempelvis har britisk forskning fundet, at mellem en tredjedel og halvdelen af de pårørende til psykisk syge får depression, stress og symptomer på posttraumatisk stresssyndrom. Herhjemme viste et registerstudie i 2019, at ægtefæller til mennesker med skizofreni koster samfundet dyrt i tabt produktivitet og øgede sundhedsudgifter.

Alligevel oplever mange pårørende at stå alene, fortæller Mads Engholm, landsformand i Bedre Psykiatri.

»Psykisk sygdom er et chok, som udløser angst og sorg. Men man skal selv finde støtte og hjælp. Det er umuligt at overskue«.

Men de pårørende er afgørende for den psykisk syges trivsel og chance for at blive rask, og derfor er støtten til dem vigtig, mener Mads Engholm.