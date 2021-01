De fleste bliver smittet i hjemmet. Alligevel flytter kun 1 ud af 100 covidpositive på hotel

Danmark får svært ved at bekæmpe smitten med især den britiske variant, fordi alt for få tager imod tilbuddet om at isolere sig på et af de hoteller og vandrerhjem, som kommunerne stiller gratis til rådighed for de smittede.

1.712 smittede valgte sidste år at isolere sig på et af de hoteller, som kommunerne siden foråret har stillet til rådighed, viser en opgørelse over kommunernes indberetninger, som Sundhedsministeriet har sendt til Politiken. Det svarer til, at 9,5 promille eller lidt under 1 af 100 smittede isolerede sig på coronahotel.

»Det er jo helt utrolig lavt! Det kan jo ikke passe, at 99 procent af de smittede er så veludstyrede med sommerhuse og annekser, at de forsvarligt kan isolere sig fra resten af familien«, skriver afdelingslæge Christian Wejse i en mail.

»Det er klart, at husstanden er den mest udbredte smittevej, fordi vi er tæt sammen i hjemmet. Derfor er det virkelig væsentligt, at de smittede bliver forsvarligt isoleret«, tilføjer han.

Det gør en kæmpe forskel på risikoen for at smitte partnere, børn og andre medlemmer af husstanden, om de smittede isolerer sig i hjemmet eller ej, har lektor Muge Cevik fra det britiske St Andrews-universitet dokumenteret. Ifølge hendes forskning er risikoen for at sprede smitte i husstanden 10 procent i de asiatiske lande, som isolerer de smittede uden for hjemmet. Det sker kun i begrænset omfang i Vesteuropa, og her er risikoen for at smitte familiemedlemmer 40-50 procent.