Børn og unge i hovedstaden henvises til psykiatrien som aldrig før

Mens politikerne er i gang med at forhandle om de næste etaper af genåbningen af samfundet, kommer fagfolk med en advarsel: Coronakrisen kommer til at trække lange spor for nogle af de børn og unge, der har det allerværst – dem, der under det seneste års undtagelsestilstand er blevet sendt til psykiatrien for at få hjælp. Aldrig før er så mange børn og unge blevet henvist til psykiatrisk udredning i landets største region som i 2020. Over 4.600 i alt.

Speciallæge Nina Staal, klinikchef i den ambulante enhed i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, er »meget bekymret«:

»Det er forkert at tro, at deres problemer forsvinder, så snart deres hverdag er normal igen efter en åbning af skoler, idræt og andet socialt liv. Når vi taler psykiatriske lidelser, forsvinder de ikke bare. Der skal hjælp til. Vi taler om terapi, medicin, støtte i kommune og skole i en lang årrække«.