Opråb: De tålmodige patienter har tabt vaccinespillet

De sårbare patienter

Målgruppe 5

Målgruppe 5 i sundhedsmyndighedernes prioriterede vaccinationsudrulning omfatter borgere, som er særlig udsatte for smitte med covid-19.

Mange patienter i målgruppen har oplevet eller oplever stadig, at de ikke har fået en indkaldelse til vaccination flere uger efter at være blevet henvist til en fremskyndet vaccine. Det er for mange ikke muligt at få bekræftet, om man indgår i gruppen, hvorfor mange frygter at være blevet overset.

Indtil videre har 155.057 personer i målgruppe 5 modtaget det første stik. Over 50.000 mangler fortsat at blive vaccineret, selv om vaccinationskalenderen skønner, at alle i gruppen har fået en invitation til stikket ved udgangen af denne uge.

