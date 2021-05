Epidemiens sidste fase er fuld af ubekendte. Men ét ord er afgørende

Under vinterens bølge med covid-19 måtte hospitaler øst for Storebælt akut åbne nye sengeafsnit til de mange covid-patienter, mens andre syge borgeres behandling blev udsat.

Kort efter nytår lå der næsten 1.000 borgere på danske sygehuse med coronavirus i kroppen, men derfra faldt tallet, i takt med at nedlukningen tog luften ud af samfundet og epidemien, og mens den længe ventede immuniserende væske fra vacciner blev sprøjtet ind i skuldrene på tusindvis af danskere.

Derfor kan Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm i dag med ro i maven sige:

»Vi vurderer nu, at der er meget lille risiko for, at vi får en ny sygdomsbølge på hospitalerne. Det er fantastisk, at vi ikke længere er bekymrede for, at sundhedsvæsenet skal knække«.