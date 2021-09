Coronakrisen øgede forskellen mellem de sunde og de usunde danskere

En eksplosion i skærmtiden foran tv og computer og ekstra mange søde sager og sodavand hældt lige ned i halsen. Sådan greb rigtig mange danskere udfordringen an, da den historisk store nedlukning af samfundet på grund af corona ramte landet i foråret 2020, viser den mest grundige undersøgelse af emnet fra DTU Fødevareinstituttet.

Voksne danskeres kost under nedlukningen indeholdt i snit 40 procent flere søde sager og markant flere søde drikke, end det er set i tidligere undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet. Samtidig brugte voksne danskere i perioden dagligt markant flere timer foran skærmen i fritiden.

»Mange vidste nok, at de havde en sød tand under nedlukningen. Men at indtaget af søde sager og drikke er så højt i forhold til tidligere undersøgelser, er overraskende«, siger seniorforsker Anja Pia Biltoft-Jensen fra DTU.

Samtidig var forskellen mellem de, der spiser mest sundt og mindst sundt, større end i tidligere sammenlignelige undersøgelser.

»Det kan være et tegn på, at nedlukningen ramte socialt skævt, og at de, der i forvejen var socialt isolerede, har haft større behov for at hygge sig med søde sager og tv. Hvilket er bekymrende«, siger hun.

Stort spænd mellem de sunde og usunde

Gruppen, der arbejdede hjemme, spiste sundere end gruppen, der arbejdede som normalt. De hjemmearbejdende tæller flere yngre voksne med en lang uddannelse og en høj indkomst modsat gruppen, der arbejdede som normalt, med flere kortuddannede og lavere indkomster. Billedet forværres desuden markant af sofa-surfingen foran tv og computer.

Mere end 4 ud af 10 deltagere havde et meget højt forbrug af skærmtid på mere end seks timer af deres fritid. Til sammenligning rapporterede kun 1 ud af 10 danskere om så højt et skærmforbrug i den seneste undersøgelse af danskernes kost og motion.

»Tallene er markant større end noget, vi tidligere har set i andre undersøgelser, faktisk 50-90 procent højere, siger seniorrådgiver Jeppe Matthiessen fra DTU.

Ifølge forskerne er det opsigtsvækkende, hvordan så mange så hurtigt under nedlukningen ændrede både deres kost og skærmforbrug i hverdagen om til mere typiske weekendvaner.

