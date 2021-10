Regioner slår alarm: Boom i akutte patienter skaber ventelister

Langt flere alvorligt syge borgere end normalt ringer 112, flere kommer ind på hospitalernes akutmodtagelser, flere indlægges akut og usædvanligt mange børn har været indlagt med RS-virus.

August og september har været en usædvanlig travl periode på landets hospitaler. Det viser nye data, som Danske Regioner har indhentet for at få et nationalt overblik over meldinger om usædvanligt mange akut syge borgere.