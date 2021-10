USA godkender Pfizer-vaccine til børn mellem 5 og 11 år

Det amerikanske lægemiddelagentur (FDA) godkender Pfizer-vaccinen mod covid-19 til børn mellem 5 og 11 år. Det skriver avisen Washington Post og en lang række andre amerikanske medier.

De første vaccinationer af børn mellem 5 og 11 ventes at gå i gang i den kommende uge.

FDA’s beslutning baner vej for, at 28 millioner amerikanske børn kan blive vaccineret med Pfizer/BioNTech, skriver mediet Huffington Post.

FDA slog for nylig fast, at vaccinen er yderst effektiv mod coronavirus. Det skete, kort tid efter at Pfizer selv meddelte, at vaccinen har en effektivitet på omkring 91 procent hos yngre børn.

Selve vaccinedosen til børn er væsentlige mindre, end den er til voksne.

Opdateres

ritzau