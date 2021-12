Gravide får nej til hurtigt tredje stik trods risiko for dødfødsler

FAKTA





Covid-19-vacciner til gravide

Covid-vacciner går ikke via moren over moderkagen videre til barnet. Vaccinerne får moren til at danne antistoffer mod covid-19, hvilket mindsket hendes risiko for alvorlig sygdom og forhindrer, at virus skader moderkagen, hvilket kan føre til for tidlig fødsel og dødfødte børn. Efter fødslen vandrer den vaccinerede mors antistoffer over til barnet via modermælken.

Er du gravid, anbefaler Sundhedsstyrelsen at du bliver vaccineret i 2. eller 3. trimester. Du kan desuden blive vaccineret i 1. trimester efter aftale med din læge.

Har du planer om at blive gravid, eller går du i fertilitetsbehandling, anbefales du også at tage imod tilbuddet om vaccination.

Gravide kvinder, som har modtaget de første to vacciner for mere end 6 måneder siden, anbefales revaccination.

Sundhedsstyren har siden 21. juli 2021 anbefalet, at gravide og ammende bliver vaccineret mod COVID-19.

Resultaterne fra de mere end 27.000 danske kvinder, som er blevet vaccineret imod COVID-19 i løbet af deres graviditet, viser, at det er sikkert for gravide at blive vaccineret. Desuden viser data fra vaccination af flere hundrede tusinder kvinder i Europa og resten af verden samstemmende, at vaccinerne er effektive og sikre også for det ufødte barn.

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik

