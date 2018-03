Politiken-fotograf vinder prisen som Årets Pressefotograf

Grønne marker. Hvide streger. Røde spor. Jon Eider på 19 år viser den pistol, han bruger til røverier, lejemord og til at forsvare sig selv og sin bande med. Han og vennerne Joan til venstre og Brian til højre bor i et af Colombias mest voldelige kvarterer: Potrero Grande i Cali. På et tidspunkt begik Brian et lejemord næsten hver uge for at betale for sit stofmisbrug, men lige nu prøver han at komme væk både fra det og bandemiljøet. Når Jon bliver spurgt til sine fremtidsplaner, svarer han roligt og fattet: »Hvis ikke jeg er i fængsel, er jeg helt sikkert i en kiste. Skudt. Død«. USA’s og Europas enorme appetit på kokain og cannabis har resulteret i en historisk stor produktion i de sydamerikanske andeslande. Til trods for fredsaftalen i 2016 med FARC-guerillaen har Colombia aldrig produceret mere kokain end lige nu. Store landområder, hvor coca- og cannabisplanterne gror, er reelt uden for regeringens kontrol, og de millioner af smuglerdollars og den lette adgang til hårde stoffer skaber vold, afhængighed og stor ustabilitet i regionen. Foto: Mads Nissen